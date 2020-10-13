莊太量：內地未開放資本帳 香港融資角色不變

深圳改革方案同涉金融創科

林鄭月娥昨見記者時表示，本港經濟復蘇離不開中央支持，早前她整理一系列措施，要求中央考慮及支持，但她在周末收到中央通知，由於措施涉及範圍廣泛，不是單一部委可決定，她要到北京與相關部委研究，才能得到中央最終指示是否可以支持有關項目及措施。她透露，絕大部分措施是經濟為主，涉及4個主要範疇：在粵港澳大灣區落實商貿或專業服務、金融開放；本港與內地間的金融互聯互通；本港與深圳在創科發展的合作；以及鞏固本港作為國際航運中心的航空業措施。

林太稱，本港與深圳在創科等多方面合作，現時約有8萬間香港企業在深圳經營。中央前日公布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》涉及不少大灣區政策，亦涉及金融及創科範疇，例如改善私募基金市場准入環境、成立金融科技創新平台、建設粵港澳大灣區數據平台等。

中大經濟學系副教授莊太量表示，深圳的改革方案主要涉及勞動力、資金、土地等規範，涉及金融範疇的並無新意。他說方案內的金融措施全涉「准入」，而沒提及「准出」，進入內地的外資轉出仍是問題。他又指出，開放金融的最大問題是要開放資本帳，而內地未做到，認為香港協助深圳融資的角色不會變。

對於深港創科合作，香港創科發展協會主席陳迪源表示，兩地合作已非對等關係，稱更準確說法是香港要融入深圳的方案。但他認為，本地創科發展短期將不受影響，而本港在科技應用、金融科技、醫療科技等方面仍較深圳具優勢。

科技業界：港不應着眼單一地

無線科技商會副主席李勁華則認為，若本港科技公司業務不涉及硬件，不需要在內地設廠，深港合作對相關公司的影響不大。他又指出，本港公司的優點在於接通世界，理應放眼一帶一路市場，而非單一地區或國家。

至於林太提到的航空業措施仍未有詳情，香港貨運物流業協會主席胡百浠表示，現階段難以評論對業界有否影響。但他認為，內地的航運成本較本港低得多，個別城市更有補貼，而深圳的國際航班不斷增加，與本港形成競爭。