施政報告首次宣讀前臨時改期 否認與習南下有關 林鄭：將赴京爭撐港政策

林鄭月娥昨公布押後發表施政報告，解釋本港經濟復蘇依賴中央支持，故早前已梳理一系列措施要求中央支持。林太稱由於所涉範圍非常廣泛，中央上周末通知，盼她率領官員本月下旬前往北京會見部委商討。

爭取措施涉灣區金融創科航空

至於所涉的措施內容，林鄭月娥表示以經濟和民生為主，涵蓋粵港澳大灣區、中港金融互聯互通、創科發展，以及航空事業。林太稱為豐富施政報告的內涵，決定押後宣讀，「這個決定完全是為了香港的公共利益，我覺得是合適的」，但她承認通知的時間較短。

周三改赴深圳特區成立慶祝會

否認行程安排見習近平

林鄭月娥昨日已率領財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、保安局長李家超等6人到深圳，接受防疫檢測等，待周三出席深圳經濟特區成立的慶祝活動。被問會否與國家主席習近平會面，林太說：「按我接獲的通知，是做一件事而已，就是出席星期三的慶祝大會，我沒有其他活動。」

磋商「不等於整份報告要中央批」

被問施政報告是否要得到習近平指示，林太回應稱制訂施政報告屬港府內部事務，但過程必定會與內地有一定磋商，「但這不等於整份施政報告是要交由中央批准才能夠公布」。

12名涉偷越邊境港人現被扣押在深圳，被問會否順道前往了解事件，林太稱，「每個星期在這裏都是問這個問題」，她只簡單回應12人須接受內地的法律處理，不再評論。

民主派批評特首的做法。民主黨主席胡志偉認為，林鄭月娥押後宣讀施政報告的原因不可信，批評她並非以港人利益為施政的前提，反而以中央的要求為先，置香港人於不顧。胡志偉表示，施政報告的準備時間長，市民對報告有期望，批評林鄭月娥有如北京的「扯線公仔」，要內地審批施政報告，自願矮化特首的地位。

胡志偉：要內地審批 如扯線公仔

麥美娟：令市民沒期望變非常期望

公民黨郭家麒表示，以往特首倘需押後宣讀施政報告，均會預先公布安排，不會如林鄭月娥般臨時押後。他批評林太在中央眼中只是一個「妹仔」，可以「呼之則來，揮之則去」。工黨張超雄則稱，施政報告是特首最重要的演說，質問怎能臨時押後，批評林太「連妹仔都不如」。

建制派「班長」廖長江對林鄭決定表示尊重和理解，希望香港能在中央的支持下重振經濟。工聯會麥美娟認為特首宣布押後「時間倉卒」，但她表示理解，又稱押後可令市民對施政報告「由沒什麼期望，到非常有期望」，呼籲林太善用這「賺」回來的一個月時間，向立法會遞交「有內涵」的報告。另外，她認為政府應在未來數周，率先公布回應房屋供應等民生政策，「成熟一項推一項」，毋須等待施政報告公布。

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