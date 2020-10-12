增4宗本地 國寶之家兩院友一家屬中招

連續兩日無源頭不明個案

昨亦是連續第二日錄得零源頭不明個案。新增7宗確診後，累計升至5182宗確診及1宗疑似個案，另有數宗初步確診。昨3宗輸入個案分別由菲律賓、荷蘭或尼泊爾抵港，並無病徵。

國寶之家感染率5日達44%

其餘4宗與本地個案有流行病學關連，包括「國寶之家」兩名52歲男院友，10月9日病發。該院約34名院友，累計15名院友確診，感染率44%。其中46歲女院友（第5152宗）目前情况嚴重。根據衛生防護中心資料，昨日一名與本地個案有流行病學關連的76歲女患者屬「國寶之家」群組，為早前患者的家居接觸者，即確診院友的家人。她10月10日病發，由檢疫中心送院。

另一24歲非本地女子報稱住在北角M1酒店，並無病徵，到私家診所求醫後確診。中心資料顯示，她屬於China Secret或豪麗大廈群組，為確診者的密切接觸者，而China Secret或豪麗大廈群組累計13人確診。

據悉，她為泰裔女子，10月2日曾到尖沙嘴帝苑酒店探望一名24歲泰裔女子（第5134宗）。第5134宗個案曾住尖沙嘴豪麗大廈一個單位，10月2日改住帝苑酒店，10月7日確診，豪麗大廈單位累計5名泰裔女子染疫。

（疫情第三波）