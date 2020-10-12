有酒客無罩游走 業界加強防疫：要求客人申報健康

蘭桂坊酒吧：政府每日巡 限人數生意差

本報記者所見，中環蘭桂坊昨日傍晚「歡樂時光」至晚飯時段，逾半酒吧及餐廳沒開舖營業，異常清靜。酒吧Felfela II昨傍晚有開門，店內卻空無一人。酒吧負責人稱，自尖沙嘴出現群組感染，每日均有政府人員到蘭桂坊巡視，嚴格執行防疫措施。他說，以往假日傍晚及凌晨時分最多人光顧，現時要限枱數及入座人數，生意難做。

昨晚灣仔駱克道一帶的酒吧則相對旺場，部分酒吧更座無虛席，其間不時見到有酒客拿着啤酒在場內游走聊天，未有戴口罩，亦有酒客遵從政府的防疫要求，在不吃喝時就戴上口罩。

稱不應「一刀切」 扼殺守規矩酒吧

食環署昨亦安排檢測承辦商的流動檢測車於灣仔酒吧一帶派發深喉唾液樣本瓶，讓酒吧員工及顧客留樣本檢測。

近日有酒吧再次出現新冠病毒確診個案後，社會有意見認為應關閉酒吧。梁立仁認為，一旦有酒吧爆發疫情，政府應勒令涉事酒吧停業14日，而非「一刀切」要求本港所有酒吧停業，不應扼殺所有緊守防疫措施的酒吧的生存空間，重申業界願意配合並繼續加強防疫措施。

（疫情第三波）