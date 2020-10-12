批政府錯用資源 倡集中驗病徵輕微者

袁倡考慮強制驗 團體籲醫生把關免濫權

袁國勇昨出席商台《政好星期天》時表示，上月推行普及社區檢測計劃有178萬人參與，只找到32名確診者，認為「有效性好低」；的士司機、巴士司機及院舍員工等高危群組檢測的陽性率亦非常低；醫管局普通科門診及私家醫生檢測方面，分別每一萬人找出46宗及84宗陽性個案。

他又表示，港府投放資源找出確診數目低的檢測項目，是做得「非常不足」、「非常錯」，認為應集中資源檢測有輕微病徵的人。他並建議為私家醫生提供津貼，鼓勵市民參與檢測。

陳肇始：無忽略輕微病徵者

對於袁國勇對檢測方向及強制檢測的意見，食物及衛生局長陳肇始昨視察葵青臨時檢測中心後接受傳媒訪問回應，「所有檢測方向都要做」，除臨時檢測中心，政府亦有透過私家醫生、普通科門診向輕微病徵者派發樣本瓶，並無忽略上述的人，另要靠市民自己看醫生。目前社區、高危群組及特定群組檢測都重要，因部分感染者無徵狀，不同方法可便利市民參與，以及掌握社區情况。

病人政策連線主席林志釉指出，目前 《預防及控制疾病規例》（599A章）賦予衛生主任權力，如有懷疑任何人受指明傳染病感染，規定該人接受醫學監察、檢驗或測試。他認為應先自願參加，如有病徵患者不願意檢測才強制，並要由醫生把關是否出現新冠病毒相關病徵，以防濫用條例賦予的權力。

西醫工會倡資助診金鼓勵驗毒

西醫工會會長楊超發表示，據其觀察，只有一半有病徵、到私家診所的病人肯檢測，建議政府資助病人診金一兩百元，以及補貼私家醫生一兩百元行政費，以鼓勵更多人驗病毒。他又稱，如市民在診所或附近地方採集深喉唾液樣本，政府應安排物流，由診所運送樣本到政府化驗所。

（疫情第三波）