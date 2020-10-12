袁國勇：放任高危點 入冬恐數萬確診 批蘭桂坊酒吧「無防疫措施」 許樹昌：不應再鬆綁

明報記者

港大公共衛生學院最新數據顯示，病毒即時繁殖率自7月26日跌破1，於0.4至0.6的水平浮動，而9月28日再突破1，即一名確診者可傳染多於一人；至10月3日，即時繁殖率已增至1.5。

政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《政好星期天》表示，目前食肆、酒吧、街市、院舍及教會等地方，容易產生超級傳播，必須採取針對性措施，但落實時「很多時候有問題」。

稱交通工具鮮風量不足 口罩或難阻病毒

袁國勇指出，上周曾於晚上8時許到蘭桂坊觀察，發現有酒吧沒遵守防疫措施，「一半入座率、每枱人數上限、執枱專員，什麼都沒有」。他說酒吧音樂很嘈吵，顧客除下口罩大聲說話並周圍走，易將病毒傳出社區。他亦曾到健身中心觀察，發現鮮風量比要求少七成，導致室內二氧化碳濃度高。他說病毒透過短距離空氣傳播最有效，如的士、小巴、巴士及地鐵等空氣流量不足，即使戴口罩都未必能阻隔病毒。

全民接種料最早明年9月 防疫仍需保持

「很多時候重要的地方、針對性措施，沒有落實到，防止疫症擴散的能力低很多。」袁國勇曾於2月估計本港會有140萬人感染、1.4萬人死亡，他昨日再提及該預測，稱若本港什麼措施也不做，「真的會發生」。

袁國勇又按過去三波疫情的數字推算，如港府不對所有高危控制點做針對性的預防措施，料本港會有數萬人感染，死者隨時過千人。他預計明年9月至10月才能全民接種疫苗，目前仍需保持防疫措施。

梁子超籲兩周內少到高危點截斷傳播鏈

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，至昨日連續兩天沒有源頭不明個案，不代表疫情放緩，他說患者確診後衍生第二代傳播，顯示病毒滲入社區。他呼籲市民於未來兩周減少到酒吧等高危場所，以截斷現有隱形傳播鏈。他說目前未有涉及其他酒吧的網絡式傳播，認為要觀察情况，現階段關閉酒吧，相信業界會「嘈到拆天」。

梁又表示，疫情會否於冬季重臨，視乎防疫措施是否奏效。他說本地既要努力「清零」，亦要堵塞輸入個案的漏洞，建議政府安排抵港者集中檢疫，避免傳染予酒店員工，而共用更衣室可引起大型爆發；他亦建議恢復檢疫者第12天做第二次檢測，稱第10天檢測或會走漏10%個案。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則稱，控制本地疫情要多管齊下，包括繼續嚴防海外輸入個案；加強院舍等高危群組檢測；繼續增加醫管局普通科門診派發樣本瓶措施，如增加診所地點及延長服務時間。

許續稱，酒樓、食肆及酒吧等場所要嚴格遵守防疫措施，政府不想業界「無生意做」，故制定防疫措施。然而近日不少傳媒拍攝到違規，「若不遵守防疫措施，再爆發風險會增加」，現階段不應再放寬。

（疫情第三波）