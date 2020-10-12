葵青開檢測中心 赴驗者：曾到商場近國寶之家

中午現人龍 下午毋須排隊

葵青臨時檢測中心原定昨午1時開始檢測，現場中午12時許已有逾20人排隊等候，中心提前約10分鐘開門，首半小時一度有逾50人排隊輪候，人龍一小時後消化，下午2時後幾乎毋須等候就可內進檢測。

油尖旺啟德臨時檢測中心今開

食物及衛生局長陳肇始及衛生署長陳漢儀昨午近3時到葵青臨時檢測中心了解運作情况。陳肇始視察後表示，前日灣仔臨時檢測中心向逾500人取樣，已完成檢測，全屬陰性；昨日葵青臨時檢疫中心首兩小時則有逾270人留樣本，今日政府將於油尖旺及啟德設立臨時檢測中心，呼籲市民參與。4間中心暫定提供服務至周三。

陳肇始稱，目前社區出現隱形傳播鏈，建議市民有病徵就要看醫生，無病徵又擔心的話可到臨時檢測中心。她又說，今日起46間普通科門診會延長派發深喉唾液樣本瓶時間。

李太與兩名女兒昨一同到場檢測。李太說早前曾到石蔭商場食飯，該商場位於「國寶之家」附近，因擔心感染而檢測。她早前亦有參與全民檢測，稱今次與上次一樣取鼻腔及咽喉樣本，過程快，有留電話等通知結果，等候期間會避免外出。

梁太與丈夫及兒子一家三口昨亦到場檢測。梁太說曾到「國寶之家」對面的街市買菜，因擔心「一人染病惹全家」，為安全起見與家人一起檢測。

（疫情第三波）