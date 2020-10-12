勞界關注護理業「假自僱」 法庭按工作實况判辨

工盟：法庭會看老闆控制權等

何旳匡指出，除合約條款訂明外，有關人士實際是受僱抑或自僱，仍會視乎多項因素，例如他們能否選擇工作或要跟隨公司的指示、他們的薪金是否自負盈虧等。他又表示，若保健員工作時受感染或出意外，法庭會按上述因素判定自僱者的身分，以及僱主是否有責任保障自僱者。

蒙兆達表示，自僱者不受《僱傭條例》保障，但即使合約列明員工是以自僱或獨立承包商身分提供服務，一旦僱傭雙方出現糾紛，法庭亦會審視其他因素，「例如老闆的控制權，制服和裝備是否由老闆提供等」，若法庭認為員工實屬僱員，其以自僱身分簽訂的合約便會作廢，僱主仍須負法定責任。

稱被索償或要賠 自僱者宜購責任保

保險方面，蒙說僱主除應為僱員買勞工保險，亦應購買責任保險，但自僱者亦應自己買責任保險，「一旦發生意外，被民事索償，視乎對方告哪一方，（老闆及自僱人士）都有可能要賠錢」。

翻查資料，法庭過去曾處理涉及假自僱的案件，護理中介公司「百本專業護理服務有限公司」有員工2016年入稟勞資審裁處追討權益，稱百本逼員工在開工前簽自僱合約。法官在判辭中認為護理員不需要自備工具、負上財務風險的程度低、不能自聘幫工等，明顯地顯示護理員並未在工作中經商，雙方存有僱傭關係，判員工勝訴。

（疫情第三波）