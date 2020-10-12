離職者：同事防感染「參差」 清理病格不換毛巾手套

承辦商：有人防感染不達標被炒

綜合離職員工所述，檢疫中心運作未滿月，已有保健員被辭退，其中一名保健員本身持有保健員證書，曾受聘於私家醫院或院舍，包括在私院ICU任護理工作。她於8月下旬入職，工作約一周被辭退，她與其他有相同資歷的同事表示曾目睹個別人員工作水平參差，並曾向同事提出意見以改善水平，但未獲接納。

離職者：有長者多日無人助抹身

換完片又著番嗰條褲

「好似換垃圾膠袋，換完一個唔換手套換第二個，我話唔得㗎，係間間房都要當佢係陽性，每間房做完都要換手套、每間房都要用唔同毛巾！」她們又見過有長者入住多日都無人協助抹身、「換完片又著番嗰條褲」；對於有長者送入中心翌日才做病毒檢測，她們更感驚訝，「覺得著PPE（個人保護裝備）都無用……」

本報記者向嘉濤行政總裁魏仕成轉述及查詢上述情况，他表示未能得悉個別人員的工作情况，但表明所聘的護理人員均持有合格的證書，而且聘請後會訓練及考核，無法通過考核會被辭退，但強調至今只有很少員工被辭退；他說，據他所知，被辭退者正正因在防感染工作等方面未符要求，「例如常常把口罩拉到鼻下甚至下巴，護士長或其他職員見到的話，我們會先提醒他，但若他仍未改善，之後再犯，則會辭退他。我們認為防感染工作很重要」。

社署回應稱，檢疫中心運作期間，衛生署一直給予感染控制指引、員工培訓及醫學監察，協助員工嚴格執行感染控制措施及為接受檢疫者提供適當照顧，社署駐場職員負責協調及監察檢疫中心的運作，緊密監管外判服務機構護理人員的工作表現、質素和防疫意識。

（疫情第三波）