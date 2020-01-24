亞博長者檢疫 護理員自僱保險「自顧」 外判商合約指服務檢測陰性者 員工：有人入住後才驗

明報記者 羅霈潁

社署：無訂明入住者須陰性

嘉濤：舊合約「寫得不好」 已投保

本港第三波疫情涉及多間院舍，政府7月底在亞博館設立安老院舍臨時檢疫中心，接收因安老院舍出現確診個案而要撤離及接受隔離的長者，例如日前有確診個案而需撤離的元朗護老院院友。據社署向本報提供的資料，已啟動亞博其中兩個展館設立臨時檢疫中心，分別由嘉濤及護聯國際有限公司提供護理及照顧服務。

有保健員合約列明

自僱並應自購專業責任保

本報獲得一份嘉濤聘請保健員的合約，列明簽約者以獨立承包自僱護理人員身分，為嘉濤安排的特別項目提供服務，簽約者作為自僱業務與嘉濤合作，不會享有《僱員補償條例》法定保障，並應自己購買相關合適保險，包括專業責任保險。合約多次強調簽約者為「自僱」，但亦列明服務細節及工作流程安排須符合嘉濤或場地負責人要求，場地負責機構亦會提供合適的護理服裝及護理裝備。

另外，嘉濤的合約列明服務內容是「為隔離區中新冠肺炎測試結果為陰性的長者提供護理照顧服務」。不過，有護理人員向本報表示，曾有多名長者入住檢疫中心後才作病毒檢測，擔心有確診者入住檢疫中心，有可能感染工作人員。

工盟：保健員幫政府工作

社署不應外判責任

職工盟總幹事蒙兆達質疑合約條款不負責任，「自僱本身無保障，合約寫陰性是否為了讓人較易接受工作？」稱此舉可能令人員低估工作風險。他說類似的自僱形式一直為勞工界詬病，今次連參與政府檢疫中心、協助抗疫的人員亦被要求以自僱身分工作，是「罪加一等」，「在高危地方工作容易受感染，反映政府罔顧職業安全、甚至罔顧人命，對員工零保障，萬一出事亦不能索償」。他說社署用公帑聘用外判服務機構，保健員幫政府工作，社署不應將責任外判。

嘉濤拒答新合約列自僱否

「逐月簽約 屬合作伙伴」

嘉濤行政總裁魏仕成回應，當初請人時間倉卒，「第一批請的同事的合約可能寫得不好」，其後再與他們簽新合約，可能部分同事簽新合約前已離職。記者追問新合約是否仍寫明護理人員屬自僱，魏稱合約內容須保密，不能透露。他稱政府有可能隨時中止外判合約，「不知做多久，與他們（護理員）是逐個月簽約，隨時中止合約，所以他們不是長工，是我們的合作伙伴」。他強調，公司有為在亞博檢疫中心工作的工作人員買保險，包括勞保，更將合約生效期追溯至開始工作日子，符合社署外判合約的保險要求。

魏另稱，據他理解，入住者是陰性的「高度接觸者」，「陰性才會入住中心，有事的、陽性的就去了醫院，為何還會住檢疫中心？」又說他們檢疫期間會不斷做檢測，故或有員工誤以為長者入住後才檢測。

社署：外判商定聘用條件

社署回應稱，外判服務機構須依據與社署簽訂的服務合約內訂明的人手要求聘用合資格及適當數量員工，包括護士、保健員及個人照顧員，所有員工均由外判機構直接聘用，聘用條件由外判機構訂定，例如受聘合約期、薪酬、保險安排等。署方表示，與外判服務機構簽訂的服務合約，並無訂明入住檢疫中心者必須先檢測並證實為陰性。

（疫情第三波）

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