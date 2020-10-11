無關學科讀物如「宣洩仇恨」 按嚴重程度跟進 培道中學改校規 校長：政治不能入校園

稱社運後部分校規不合時宜

禁擅穿校服赴不認可集會

日前有報道引述「香港培道中學本土關注組」指出，該校新學年的校規由原本禁止「攜帶或閱讀不良之課外讀物或物品」一句，改為「藏有賭具或其他違禁品（如色情報刊、攻擊性工具、其他與課本無關而未經批准的報刊、書籍等）均在被禁之列」。同時校規新增3條文：禁止學生擅自以學校名義或穿著校服舉辦或參與學校不認可之集會或活動，擅以學校名義製作、發放文宣等，擅自使用校徽或校名作宣傳物、散播資訊等。

校長張美華向家長及學生發信，表示學校堅持「政治不能進入校園」，是因為在社會運動及疫情後，部分校規已不合時宜而修改，強調修訂過程嚴謹有序。

針對讀物規定，張在信中稱如課外書與課本及學科相關，「當然不用學校批准」，但如學生閱讀的書刊與課本或學科無關，而未經校方批准，「如有賭博、色情、猥褻、暴力、血腥、宣洩仇恨之內容」，學校須「按事態嚴重性決定跟進方法」。

指關注組資訊斷章取義

關注組：政治與學生息息相關

張校長最後提及該校的訓導組名為「學生成長組」，在執行校規時會以教育為目標，堅守校訓「愛誠貞毅」精神教育學生，絕非以懲處為終極手段。她亦稱關注組並非學校組織，指該組織發放斷章取義資訊，誤導該校學生及公眾。

聲稱由該校學生及舊生組成的「香港培道中學本土關注組」回覆本報稱，政治與學生日常息息相關，質疑禁止未經批准書刊的校規，是針對政治刊物而設。

葉建源：以溝通處理衝突空間收窄

葉建源說，新版及舊版校規有關書刊部分，字眼都有含糊處，本應可透過學校及學生的溝通，互相理解不同看法，尋找共識。不過，他認為政府之前的不少做法，如以發信方式禁止學生組人鏈等和平表達意見的方式，增加了學校及學生溝通的困難，加上現時高壓政治環境下，校方及學生通過溝通處理類似衝突的空間大為收窄，學校管理者平衡不同意見時亦更具挑戰。