唐婉清早年嫁劉山青 均活躍社運鍾雪瑩涉多案被通緝

劉內地探民運人士家屬 判囚10年

劉山青參與學生運動時結識比他大5年的唐婉清，1981年他北上探訪被捕民運人士王希哲及何求的家屬時遭拘留，其後被判入獄10年，至1991年底獲釋。唐其間一直在港等候他獲釋，之後二人結婚，繼續投身社會運動。

鍾涉闖立會火炭藏武大埔開槍案

28歲的鍾雪瑩為青年新政立法會前議員梁頌恆和游蕙禎的助理。梁游二人2016年在立法會宣誓風波中，與3名前議員助理強行進入會議室宣誓被捕，5人其後被裁定非法集結罪成，包括鍾雪瑩等4人被判囚4星期。2018年2月，警方在鍾雪瑩位於大埔的住所中搜出3.68克草狀大麻、兩支含有小量大麻酚的液體和兩部有大麻碎屑的磨機，鍾被控一項販毒罪，去年被判罪名不成立。

去年8月，警方在火炭一工廈破獲武器庫，拘捕包括前香港民族黨召集人陳浩天在內8人，他們涉嫌藏有攻擊性武器、無牌管有爆炸品等罪，鍾雪瑩亦為被捕者之一。去年底大埔翠屏花園開槍案，鍾雪瑩被指涉案後潛逃，一直被通緝，警方昨以涉嫌無牌管有槍械或彈藥將她拘捕。