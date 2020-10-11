涉助12港人偷渡 9人被捕 包括前議助本民前成員 扣深圳者家屬憂內地正逼供

12港人家屬批警「圖轉移視線」

稱續追究「港共勾結送中責任」

12名港人的家屬發表聲明，質疑昨日的拘捕行動，「極有可能建基於深圳公安對12人秘密審訊所獲的資料」，憂慮12人可能正面對酷刑逼供；又批評警方的拘捕行動「試圖轉移視線」，會繼續追究「港警與中共勾結將12人送中的始末和責任」。

涉提供船隻資金住宿 尚有人在逃

「協助罪犯」最高囚10年

警方昨晨在九龍及新界拘捕4名本地男子及5名本地女子，年齡介乎27至72歲，指他們涉嫌「協助罪犯」，其中包括前議員助理、文員、廚師等，有人曾在反修例示威中被捕。警方懷疑他們涉嫌協助8月底涉潛逃台灣的12名港人，包括提供船隻、資金、安排12人偷渡前住宿、安排車輛前往碼頭，以及安排到達台灣後生活等，正調查他們有否協助其他人潛逃。警方稱大部分被捕者與12名港人為朋友關係，不排除有更多人被捕。據悉，案中仍有一名音樂老師在逃。

警方在行動中檢獲50多萬元現金、一些電腦及手機等，另檢獲船的交易單據，單據顯示船價數十萬元，調查後相信12名港人偷渡費用介乎數萬至十幾萬元。根據《刑事訴訟程序條例》，「協助罪犯」一經定罪最高可囚10年。

被捕的鍾雪瑩被指與一名律師助理「安排偷渡」；唐婉清被指和另外兩名女子「提供窩藏地點」；一名60歲無業男子被指為船主，負責安排快艇（見表）。此外，鍾雪瑩被指涉及去年底大埔翠屏花園開槍案後一直潛逃，警方昨以涉嫌無牌管有槍械或彈藥將她拘捕。

被問有否坐飛行隊飛機監察

警：不評論個別報道

有傳媒報道，警方在12名港人被內地海警截獲當日，以飛行服務隊定翼機及獵豹直升機在碼頭上空監察。有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東在記者會上至少五度被問及有關報道，他回應稱不評論個別報道，強調內地海警行動與香港警方無關。

何振東說，該12名港人全部干犯嚴重罪行，包括縱火、暴動、管有爆炸品、勾結境外勢力，現企圖逃避刑責。他指偷渡本身要冒極大人身風險，「如果畏罪潛逃、逃避罪責，不止會抬不起頭，更加會對你家人、愛你的人、關心你的人造成極大負擔」。

前助理被捕 梁國雄：警破門入屋拘唐

唐婉清被拘留在旺角警署，「長毛」梁國雄等人昨晚往旺角警署外聲援。梁國雄說唐昨晨6時許被捕，當時她在睡覺，警方「破門入屋」，並檢走3部手機、1部電腦及一些提款卡，他對唐被捕感到愕然，已安排律師提供協助。

梁又稱，香港警方被指與公安合謀誘捕及將12名港人「送中」，昨日的突然政治大搜捕是想轉移視線及製造白色恐怖，促請警方盡快交代當日情况。

廣東海警局8月23日在粵港東南面內地海域截獲一艘涉非法越境的快艇，拘捕12名港人。船上包括涉違反《港區國安法》被捕的「香港故事」成員李宇軒，其餘部分人涉反修例爆炸案。12名港人涉嫌「偷越邊境罪」及「組織他人偷越邊境罪」，被鹽田公安局刑事拘留，家屬及代表律師多次求見被拒。

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