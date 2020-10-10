小學分班行畢業禮 有同學感動「喊足全場」

順德聯誼總會梁潔華小學昨晚舉辦畢業禮，校長尹少琴向本報稱，畢業禮原定7月中舉行，因疫情而押後，至近日復課再籌辦，原定全級在禮堂行禮，但近日疫情反彈，最終決定分班進行。尹說，由於學校附近有中學早前有確診個案，6名升讀該校的學生不能返校參與畢業禮。

限兩名家人 一赴禮堂一看直播

尹少琴說，該校5班小六各有25人，每名學生可帶兩名家長出席，其中一名家長可到禮堂觀禮，座位間相隔1.5米，另一名家長則在課室看直播；校方開放了15個課室，其中5個供學生等候，5個供到禮堂觀禮的家長等候，5個供家長看直播。尹說，每節畢業禮約15分鐘，表演環節全部取消，但保留每班派代表致辭的環節。

記者昨晚到校外觀察，有學生在典禮結束後到校門前跟同學拍照留念，家長不停催促子女，笑言「快啲啦，非法集結呀！」畢業生許同學說，上學年僅得半年真正上學，昨日是唯一跟同學送別的日子，「整個畢業禮都在哭」，但為了減少接觸，她沒跟同學擁抱或握手。家長陳先生說禮堂內座位分隔1.5至2米，認為學校安排妥當。

津貼小學議會主席胡艷芬說，學校大都在6至7月復課時舉辦畢業禮，有學校安排學生在禮堂行禮，家長在課室看直播。她稱教育局指引沒有訂明活動人數，只提醒要保持1.5米距離，她稱一般小學禮堂可容納最少兩個年級、逾百人同場，認為畢業禮只有數十人，應有足夠空間維持社交距離。

另外，香港恒生大學今年成立榮譽學院，挑選18名學生重點培育，學院昨晚在校內舉行啟動禮。校方回覆本報稱，有50多人參與，所有參加者須申報健康和檢測體溫才可進校，儀式沒有握手或身體接觸，亦沒有安排茶點。

梁子超：場內戴口罩亦難萬無一失

呼吸系統專科醫生梁子超認為，即使學校要求場內有足夠社交距離及戴口罩，亦難以確保萬無一失，「參加者始終要共用洗手間等設施，且這些場合少不免會拍照，人群混集，難確保所有人全程站在一個格內不走動」。他認為畢業禮等儀式應盡量改在網上進行，或待本地個案「清零」後再舉行。

教育局回應本報查詢稱，已要求學校續遵局方早前發出的《學校健康指引》，學校亦應避免舉辦人群聚集的大型活動。

（疫情第三波）