檢測車赴酒吧區 灣仔葵青先設臨檢站 沿用3承辦商 議員批無招標「硬食」開價

酒吧「China Secret」確診群組持續擴大，港府昨日宣布即晚起一連3晚在蘭桂坊、尖沙嘴及灣仔酒吧區附近停泊流動車輛，派發樣本瓶。

兩臨檢中心今明啟用

九龍城油尖旺稍後

港府另會在4個近日出現群組的地區設臨時檢測中心。灣仔港灣道體育館和葵涌石籬社區會堂的檢測中心分別於今明啟用，料每日檢測量1000個，兩中心暫運作至下周三（14日）。九龍城和油尖旺將各設一個臨時檢測中心，詳情有待公布。

食衛局副局長徐德義昨稱，設臨時檢測中心和流動檢測車是基於疫情加劇，有需要透過更彈性和創新途徑，便利受影響區域的市民做檢測，暫沒預測有多少市民參與，相信要試運幾天，看反應決定是否要調整服務量和是否需延長運作時間。

食衛局：服務急趕參考以前供應商

兩項計劃由華大基因、香港分子病理檢驗中心和Prenetics提供，三間公司均曾參與政府早前其他高風險群組的檢測工作。徐德義指服務提供者要派樣本瓶、收樣本、做檢測，又要負責物流，基於上述服務要求且推行急趕，參考了以前曾提供過服務的供應商並作臨時洽購。

公民黨郭家麒批評疫情至今，政府一直以趕急做藉口偏離具透明的採購安排，關注若港府未透過公開招標，難防合謀定價，又會令全港納稅人「硬食」承辦商的開價。他關注此做法破壞公平競爭，「其他有能力的化驗室因一開始無獲得經驗，又因無經驗，日後又入唔到標，令其他化驗室失去公平競爭機會」。他促請港府應在疫情平靜時「正正經經招標」，確立價錢等細節後，要求中標者在有需要時，在指定時間內隨時啟動工作。

徐德義：正研強制檢測法律框架

郭家麒：極權國才逼交身體樣本

港府另正探討制定強制檢測的法律框架，徐德義稱會看疫情爆發等特定情况下，是否有需要提高追蹤和診斷效能，會在這基礎下商討法律框架。

郭家麒批評只有極權國家才會強制市民交出身體樣本，「佢（政府在疫情高峰）派樣本瓶派得遲，樣本瓶又包唔切就藉口多多，自己嗰份都未做好就逼你做，但佢叫你做時你唔做就你犯法，邊有咁㗎？」他認為當有需要檢測、解釋清楚且夠便利，相信大多市民自願檢測。

近日已有最少7名泰裔人確診，今明兩日當局會在九龍城樂善堂李賢義裔群社少數族裔支援服務中心派樣本瓶，為區內泰裔人安排免費檢測。另外，醫管局昨起延長門診派樣本瓶時間，至下午1時已派發超過2000樣本瓶。

明報記者

（疫情第三波）