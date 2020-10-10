徐德義：倘合約列派對用 酒店房須守4人上限

根據599F章，派對房間每間房最多只可有4人，非進食時要戴口罩。

酒店業：現只靠本地市場

或有人「隻眼開隻眼閉」

另外，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城昨在港台《千禧年代》表示，酒店房間性質是住宿，而非開派對，否則會違反《旅館業條例》；而每間房都有上限人數，如超過上限也有可能違反《消防安全（建築物）條例》。目前酒店只能靠本地市場維持，他不排除有酒店為保持有流動資金而「隻眼開隻眼閉，把酒店損失減到最低」。他建議酒店在每一層加強巡查，留意上房人數。

李漢城又在商台《在晴朗的一天出發》表示，如顧客在巡查期間拒絕配合、不合作，對其他人造成滋擾，會建議酒店馬上報警。

工會：敲門查住客影響生意

香港酒店工會主席徐考澧則認為，不少酒店有多個出入口，不可能每個出入口都安排員工駐守，亦難逐一查看入住登記。另外，他說酒店住客往往希望有私人空間，若員工敲門打擾，會令住客再入住意欲下降，影響生意。

徐又稱，在月初的中秋國慶4日連假，不少酒店入住率達七至八成，反映「Staycation」十分普遍，他認為若疫情嚴重，或許應從政府層面下硬性規定，但這會影響生意，盼屆時政府能提供補貼。

（疫情第三波）