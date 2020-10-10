酒店職員休息室人多狹窄 專家籲戴口罩更衣

工會：連廁所浴間 下班時段人擠

香港酒店工會主席徐考澧解釋，酒店規模愈大，員工更衣室愈多，但也有酒店只得一個，通常不會分開不同部門；入職時會安排員工使用哪一個休息室，然後就固定一直使用。他形容，休息室通常地方淺窄，與廁所、淋浴間一起，若同時間下班，會有多人擠在內，沐浴時更不會戴口罩，有些人甚至在更衣時都不戴口罩。

許樹昌：休息室消毒通風重要

梁子超：應減同時使用人數

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，北角佛堂洗手間和葵涌貨櫃碼頭休息室都在環境樣本中發現病毒，他認為這類共用休息室最重要是注意消毒和通風，並且減少除口罩時間，包括換衫亦應戴口罩。

呼吸系統專科醫生梁子超說，衛生署需調查帝苑酒店4名確診員工在更衣室有什麼接觸，他認為更衣室最大問題是人流聚集，應減少同一時間使用更衣室人數，例如安排員工在不同時段下班。

本報就帝苑酒店有多少員工休息室、會否考慮更新更衣室配置向帝苑酒店查詢，截稿前未獲回覆。

（疫情第三波）