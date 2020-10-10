政府曾被索償 許樹昌：未夠證據封酒店 09年豬流感封灣仔維景 商務客追討

許樹昌又稱，今次帝苑酒店暫只有4人確診，較大可能是在男休息室傳播，沒足夠證據封酒店。他說，除非如早前旺角維景酒店的情况，有很多不同客房的不相關住客確診，才有理據封酒店相關樓層。

逾300人檢疫佔中心大半單位

今次在帝苑酒店共用休息室的300多名男職員要檢疫，檢疫中心昨有551個單位可即時使用，上述人數佔單位數目逾一半。昨午2時半，4名身穿醫療輔助隊制服及保護衣的人員抵達帝苑酒店，他們手持膠袋及檢測樣本瓶。至3時許，有數十名戴外科口罩的酒店男職員分批登上醫療輔助隊小巴，送往檢疫中心。部分人提行李篋，更有人手持透明膠袋，內有10多個杯麵。

有住客稱被安排暫住美麗華

該酒店住客前晚已接獲通知昨中午前要撤離，昨上午11時陸續有住客及商戶離開，有住客表示因家中裝修，住酒店已兩個月，滿意帝苑安排，「他們安排得挺好。（安排去哪兒？）現在暫到美麗華」。在酒店1樓經營珠寶店的文先生說不擔心感染，因客人均戴口罩及用消毒搓手液。至於停業期間酒店會否賠償租戶，他說「未傾到呢啲」。

昨在酒店內工作的員工均戴外科口罩，沒穿保護衣等。每有住客、員工等從正門離開，即有清潔工向門柄噴清潔用品抹拭。

據帝苑酒店資料，該酒店可助房客遷往其他酒店，已預訂房間或餐廳者可免費取消或退款。本報昨向美麗華酒店查詢有否接收帝苑住客，至截稿前未獲回應。

（疫情第三波）