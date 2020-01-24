帝苑爆疫 共用休息室300員工檢疫 4酒店職工中招 專家憂住客撤離四散播毒

昨日8宗新確診中，3宗是尖沙嘴帝苑酒店員工，包括在酒店3樓意大利餐廳「Sabatini」任樓面的35歲男子（第5163宗），在3樓咖啡室「雅苑座」廚房工作的58歲男子（第5169宗），及在B4層機房任冷氣技工的46歲男子（第5170宗）。連同10月6日確診、在3樓越南餐廳「Le Soleil」任樓面的43歲男子（第5132宗），酒店已有4名員工確診，其中越南餐廳樓面和冷氣技工病發後都有上班。

疑男休息室小爆發

酒店關閉14日清洗

4名確診員工都用過酒店B3層的男休息室和員工餐廳，員工餐廳男、女員工都會使用，但現時只有男員工確診，衛生防護中心懷疑患者是在男休息室感染，擔心男休息室出現小型爆發，而酒店員工都穿制服，要在休息室更衣，因此昨安排曾用該休息室的逾300名男員工檢疫，酒店要關閉14日並大清洗。住客則不用檢疫，酒店要求他們昨午前全部撤離。

住客職員600樣本未有其他陽性個案

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，酒店首宗員工個案、越南餐廳員工確診後，中心向酒店職員及住客派樣本瓶，包括100多名長時間住客，大都有交回，共收回600多個樣本，除了上述確診，未有其他陽性個案，且住客亦不能進入涉事休息室，故住客不用檢疫，「當然無人可以話100% 所有人都唔會感染」，下周會安排他們做第二次病毒檢測。

專家：應集中住客醫學監察

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時未有足夠證據封酒店，如可安排住客一起搬到同一酒店就最好，即使未能安排到，最重要是知道住客位置，以便安排他們做第二次檢測及後續追蹤。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，由於酒店有多名員工染疫，即有多個病源，且部分員工病發後繼續上班，雖然住客不能進入員工休息室，亦難確保不會在酒店其他範圍接觸過染疫員工，造成繼發性傳播，任由撤離的住客四散到不同酒店做法不理想，且住客有可能到酒吧等高危場所，或造成類似SARS期間淘大花園一樣的大爆發。他認為，即使不安排住客強制檢疫，亦應要求他們原地或集中轉到另一間酒店作醫學監察，方便追蹤。

此外，尖沙嘴酒吧「China Secret」群組昨亦擴大，一名曾到「China Secret」及「Virgo Bar & Restaurant」的初步確診者，10月4日曾在街上與一名31歲男友人見面，友人昨確診（第5164宗）。葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」昨新增一人初步確診，全院至昨日13人染疫。昨日有一宗源頭不明個案，患者是25歲無業男子（第5166宗），住深水埗基隆街108號，平時會和家人飲茶、吃飯。

一周35宗本地 徐德義籲守防疫規定

食物及衛生局副局長徐德義表示，10月2至8日一周錄得64宗確診，當中35宗屬本地個案，佔55%，較對上一周的20%大幅上升，且至昨日已連續10天有源頭不明個案，確診者足迹廣泛，涉不同地區、不同類型處所，呼籲業界和市民遵守防疫規定，周末亦不要參加聚會，若疫情惡化，政府或隨時收緊措施。

明報記者

（疫情第三波）

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