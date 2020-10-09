教局促全港續半天上課 學校稱措施難再收緊

教局籲勿辦陸運水運會 醫生促盡減課後活動

教育局向全港學校校監及校長發信，要求嚴格遵守局方早前發出的《學校健康指引》，減少下午在校內舉行活動，包括補課，並督促學生放學後盡快回家；學校現階段不應舉辦陸運會及水運會等大型活動。

梁子超昨在港台《千禧年代》表示，由於社區出現傳播鏈，病毒有可能傳入學校等高危場所，擔心演變成跨家庭傳播網絡，因此學校應盡量減少課後活動等。

校長：或高低年級分上下午上課 但擾民

聖公會聖安德烈小學校長譚先明表示，現時小學生已少用有飲管的水樽，若學生不除口罩及改用飲管飲水，學生的手難免接觸到飲管和口罩，或造成衛生問題。他又說，現時不同年級會分時段下課，減少家長或學生聚集，他認為要進一步收緊，或要高低年級分開上、下午上課，但會很擾民。

仁愛堂田家炳中學校長吳潔容稱，現時只有中六應屆文憑試考生需課後補課，並不准他們外出用膳，用膳時學生間保持1.5米距離，原定12月舉行的陸運會亦已取消，認為可收緊學生聚集的空間有限。

（疫情第三波）