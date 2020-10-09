旺角藥房群組3店股東皆姓黃 兩報住同地址

男子應門 否認職員曾爆疫酒吧聚會

3名確診旺角藥房售貨員分別在西洋菜街龍城中西大藥房、豉油街大華蔘茸中西大藥房及亞皆老街龍城中西大藥房工作。本報查冊發現，西洋菜街龍城中西大藥房由黃木盛出任股東，他報住太古城一單位。

亞皆老街龍城中西大藥房由一名何姓女子出任股東，她報住太古城同一單位。兩間藥房尚有其他黃姓股東及董事，未知眾人關係。

大華蔘茸中西大藥房則由黃志遠出任唯一股東，他和黃木盛共同持有旺角另一間「大華中西藥房」。

本報昨到黃木盛報住的太古城單位，一名自稱黃先生男子應門。對於有傳藥房有職員曾到China Secret酒吧聚會，黃稱是「無中生有」，並說他們「絕對無聚餐」。對於有兩名員工曾光顧按摩服務，他說職員已如實報告衛生署，「收咗工嘅嘢，我唔可以約束佢哋」，又說自己未有過問他們到哪處按摩，「大家心情都唔好」。

稱全數員工已檢測 10人隔離

對於3間舖的關係，他說「我哋舖係識嘅」，但未有透露股東之間關係。被問3間藥房是否他任老闆，他稱「其實無乜關係」、「行家之間都有來往」、「最重要唔好畀個源頭再伸展」。他又稱全部員工已接受檢測，包括他本人，全部呈陰性，約10名員工現已接受隔離。

（疫情第三波）