轉涼利病毒存活 袁國勇促立即加強控疫

即時繁殖率反彈 憂新一波慘烈

據港大公共衛生學院最新數據，病毒即時繁殖率自7月26日跌破1，於0.4至0.6的水平浮動，至9月底回升，並於9月30日再次突破1，達1.035。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，若要控制疫情，就必須立即採取行動。他說第三波疫情接近100人死亡、3000多人感染，若目前不及時控疫，等到個案上升後才加強措施，「慘烈程度就好大」，因目前已踏入秋涼，病毒在環境中生存的時間更長，「不要等到爆發好嚴重才增加（防疫）措施，市民應由現在開始進入嚴密戒備狀態」，以盡早找出及切斷隱形傳播鏈。

據港大公共衛生學院早前研究，環境溫度對病毒的存活時間有影響，新冠病毒不怕冷只怕熱。研究顯示，病毒在22℃環境下可存活14日，37℃的環境可存活2日，56℃的環境可存活30分鐘，70℃的環境則只能存活5分鐘。

衛生署長陳漢儀昨表示，2020/21季度「疫苗資助計劃」已於昨日開始，她說流感病毒與新冠病毒可能會於冬季同時來臨，同時感染兩種病毒或加重病情，呼籲市民、尤其是高危群組及早接種流感疫苗。

（疫情第三波）