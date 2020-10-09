房間派對盛行 衛署促酒店嚴控疫 籲年輕人提防傳染家中長者 工會指勸無用倡立法

陳漢儀：不建議不同家庭同住一房

衛生署長陳漢儀表示，留意到多了市民到酒店Staycation，亦有傳媒報道他們在房內舉辦涉及多人的派對或活動，考慮到他們的防疫措施或未足夠，衛生署將聯同旅遊事務署約見酒店業界，提醒業界在酒店範圍內應嚴格執行的感染控制措施。陳說衛生防護中心發給業界的指引強調要保持社交距離措施，對於住客則不建議不同家庭的人同住房間，並在內開派對等。

被問會否禁 衛署：現階段溝通呼籲

陳形容市民利用房間開派對，「不是一般正常酒店的用途」，又說房內人多，派對期間除口罩、進食等，都會營造高風險的環境。被問當局未來會否禁止在酒店房內開派對，陳說現階段主要與業界溝通，及呼籲市民避免這樣做，「因為如果每樣措施靠執法，未必所有位置，執法人員可無時無刻看到」。

陳漢儀亦說，留意到最近有個案涉及年輕病人，他們病情較輕，部分人出席不同社交活動之後感染，當中有個案其後再感染家中長者。她呼籲年輕人緊記要戴口罩、經常保持手部清潔及保持社交距離。她說，若大家不遵守這些措施，雖然個人感染可能病徵很輕微，甚至沒有病徵，但萬一不幸傳染給家中其他成員，特別是長者，對他們的危害會非常大。

許樹昌：房間容納人數應符限聚令

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，酒店有能力監察有多少人進出酒店房，他認為第一步可先靠酒店自訂政策，不讓客人在酒店房內辦大型派對，又認為容納人數應與限聚令人數相符。他續說，如未來有需要，港府亦可考慮將酒店房納入表列處所規限。

工會：管理層默許違規 前線成磨心

香港酒店工會主席徐考澧表示，因應政府實施限聚令，酒店房間變成灰色地帶，近月Staycation愈見普遍。他認為，要有效規管酒店房間多人派對，必須立法，若政府不立法規管，單靠員工勸喻「無用」，因酒店無公權力約束顧客。他說，酒店規定不准「屈蛇」，若房內人數超出上限，酒店有權趕客，但有酒店管理層寧願做生意，默許顧客的違規行為。他並指出，酒店員工有時會在房外等候客人離開，客人卻對此不滿並投訴，他大嘆無奈，稱前線人員成為磨心。

明報記者

（疫情第三波）