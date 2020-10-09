旅發局防疫措施認證 1800商戶擬參與

提供標誌讓通過認證商戶展示

計劃首階段涵蓋商場、酒店、景點、優質旅遊服務計劃下的餐飲及零售商，以及入境旅行社，有意參與者包括兩大主題樂園。旅發局副總幹事葉貞德稱行業會各有10個指引，例如食肆除要求餐桌保持1.5米距離或放隔板等，也鼓勵客人採用非觸式付款。

葉貞德補充，商戶昨起可申請，30日內有人突擊巡查，及格者15天內會獲發網上電子證書及標誌，最快11月發首個認證。3個月後會檢視效果，再推第二階段，屆時會涵蓋跨境巴士、旅行團巴士、會展場地，以及其他餐飲及零售商戶。

香港品質保證局策略服務發展總監丁國滔說，如參與公司和商舖被發現不遵守規則，會給時間糾正，兩周後未糾正會剔出名單，收回標誌。

認證計劃暫為期一年，葉說申請費每間商戶約幾百元，旅發局預留了1000萬元作全額資助商戶申請及宣傳。品質保證局預留100名職員巡查。

郵輪集團冀聖誕新年前推本地遊

另外，雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞表示，2月停航至今，該集團失去25萬客，每月每艘郵輪維修費需過百萬美金，盼向政府爭取聖誕及新年假期前推本地郵輪旅程。