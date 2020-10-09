葵涌國寶之家兩日35％院友中招 社署：籌備月內驗需外出安老殘疾院友

首個案取樽檢測揭發 有人病發後到石蔭商場

「國寶之家」12名確診院友介乎25至71歲，全院約34名院友，感染率兩日內升至35.3%。其中9人無病徵，昨確診46歲女院友（第5152宗）10月3日現病徵，是暫時最早病發。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，院友戴口罩情况不理想，可能有隱形傳播，他們會外出，亦在院舍四周走動或一起看電視。

張竹君表示，首名確診的無病徵院友因為想轉院，遂到私家診所取樣本樽檢測，才陸續發現其他個案。院友已被送薄扶林傷健營或樟木頭老人度假中心檢疫。

根據中心公布的行蹤，71歲女院友（第5149宗）屢到食肆，10月4日病發當日到石蔭商場麥當勞，前一日到石蔭商場大快活，10月5日到光輝樓的黃金冰室。被問到建議院舍勿讓院友外出一事，是否沒約束力，社署稱已提醒院舍如非必要，院友不應離開；如外出，回到院舍後應盡快洗澡及更衣，惟社署或院舍沒有權力阻止院友出入院舍。

禁外出「矛盾大」 議員倡檢測擴至私營院舍

立法會議員張超雄表示，私營殘疾院舍院友戴口罩習慣不好，外出時可能周圍碰，感染風險高，任由他們常外出不太適當；但同時其行為能力高，所需活動空間較多，禁止外出亦很大矛盾。他指港府應將院舍檢測擴展至私營殘疾院舍院友，因其流動性高，更需檢測。

食物及衛生局長陳肇始表示，據她理解，社署正為會外出的院友檢測。社署回覆稱，正籌備本月內以試驗方式為安老院、殘疾院舍及護養院的部分住客，包括因需要外出的住客做檢測。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，最難應付是部分患者沒有徵狀，他們不會主動接受檢測，反映社區可能有其他院舍有類似個案。他說殘疾院舍院友較多外出，有需要定期檢測，安老院友較多是行動不便，未必能外出，可集中為安老院員工檢測。他說秋冬間要加密為院舍員工和院友檢測，例如疫情嚴峻時每周檢測一次。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，社區或院舍爆疫嚴重時，院舍院友及員工應每7日或14日檢測一次，以快速控制疫情。

（疫情第三波）