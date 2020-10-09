「免阻公共衛生工作」 政府研修例 擴權強制檢測

陳肇始昨日在肝炎行動計劃記者會表示，新型冠狀病毒檢測旨在發現隱形患者，愈多檢測就能盡快找出愈多患者，港府正研究法律框架，若不能做到所有所需檢測，對公共衛生工作有阻礙的話，可推行強制檢測。對於強制檢測如何實行、針對什麼類型的人，陳肇始沒有解釋。

許樹昌認同：第三波高危組自願檢驗率低

許樹昌回應稱，第三波時的士司機和外傭宿舍社群一度非常高危，但自願檢驗的比率低，貨櫃碼頭群組爆發初時檢測率亦不高，有需要立例要求高風險者檢測，建議立例時應考慮檢測愈快愈好，例如規定在5至7日內完成，「如果攤開來做，（感染者）中間已去過很多地方，個案可擴散至很多地方」。

衛生署長陳漢儀昨在疫情記者會表示，據599A章《預防及控制疾病規例》，如有理由懷疑任何人是傳染病接觸者或受感染，可規定該人檢驗等。她說，現已有法定權力處理抵港者、密切接觸者等，正研究是否有特別情况需擴大權力。

普通科門診延長派樽 梁子超：遲好過無

醫管局轄下46間普通科門診今日起延長派樣本包時間，由平日早上7時半起派一小時，改為上午9時至下午1時，以及下午2時至5時。該局曾稱不延長時間以免取樽者與求診者同時去診所，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日解釋延長時間是因應疫情反彈而調整。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，早已建議政府增派樽時段，「遲咗好過無」，又指政府抗疫措施向來反應慢，呼籲市民「收拾心情」及保持社交距離。許樹昌相信，醫管局需時籌備，目前疫情未到急升階段，新措施不算太遲。

（疫情第三波）