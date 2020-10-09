「免阻公共衛生工作」 政府研修例 擴權強制檢測

【明報專訊】食物及衛生局長陳肇始昨日透露港府正研究修訂法律框架，在市民不接受檢測會對公共衛生工作造成「阻礙」的情况下，推行強制檢測。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌回顧第三波疫情時的士司機和外傭宿舍社群自願參與度低，認同有關措施是防疫所需手段，以免疫情進一步擴散。
陳肇始昨日在肝炎行動計劃記者會表示，新型冠狀病毒檢測旨在發現隱形患者，愈多檢測就能盡快找出愈多患者，港府正研究法律框架，若不能做到所有所需檢測，對公共衛生工作有阻礙的話，可推行強制檢測。對於強制檢測如何實行、針對什麼類型的人，陳肇始沒有解釋。
許樹昌認同：第三波高危組自願檢驗率低
許樹昌回應稱，第三波時的士司機和外傭宿舍社群一度非常高危，但自願檢驗的比率低，貨櫃碼頭群組爆發初時檢測率亦不高，有需要立例要求高風險者檢測，建議立例時應考慮檢測愈快愈好，例如規定在5至7日內完成，「如果攤開來做，（感染者）中間已去過很多地方，個案可擴散至很多地方」。
衛生署長陳漢儀昨在疫情記者會表示，據599A章《預防及控制疾病規例》，如有理由懷疑任何人是傳染病接觸者或受感染，可規定該人檢驗等。她說，現已有法定權力處理抵港者、密切接觸者等，正研究是否有特別情况需擴大權力。
普通科門診延長派樽 梁子超：遲好過無
醫管局轄下46間普通科門診今日起延長派樣本包時間，由平日早上7時半起派一小時，改為上午9時至下午1時，以及下午2時至5時。該局曾稱不延長時間以免取樽者與求診者同時去診所，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日解釋延長時間是因應疫情反彈而調整。
呼吸系統科專科醫生梁子超說，早已建議政府增派樽時段，「遲咗好過無」，又指政府抗疫措施向來反應慢，呼籲市民「收拾心情」及保持社交距離。許樹昌相信，醫管局需時籌備，目前疫情未到急升階段，新措施不算太遲。
（疫情第三波）
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