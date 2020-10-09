再有酒吧涉疫 4區研自願檢測 本地個案按周升3倍 陳漢儀：響反彈警號

昨18確診 「國寶之家」佔11宗

本港昨增18宗確診，其中14宗屬本地感染，是自9月7日以來最高紀錄，院舍國寶之家急增11宗確診。昨有1宗源頭不明個案，住北角賽西湖大廈的患者已退休，常到健身室。昨另有少於10宗初步確診個案。

發燒男赴尖沙嘴Virgo酒吧 友人初確

持續擴大的China Secret酒吧群組中，前日初步陽性的29歲男顧客昨確診，他於9月23日與數名朋友到China Secret，當日同行的一名任職「宏利」代理的友人初步確診，群組累計增至11人。該29歲男子10月1日開始發燒，同日與上述宏利友人到尖沙嘴華懋金馬倫中心酒吧Virgo Bar & Restaurant。相關群組有5人曾到China Secret、2人去過Virgo、5人是豪麗大廈住客，共7人為泰國裔（見右圖）。

酒吧東主曾違規沒關店入獄

據傳媒報道，Virgo酒吧東主和酒吧經理曾被控違規沒於4月10日關閉酒吧，8月被裁定罪名成立，二人被判入獄9星期。

保險公司宏利發言人表示，有關代理10月5日最後返辦公室，已關閉所涉辦公室樓層並徹底消毒。對於網上流傳確診代理所屬團隊會舉辦大型會議，發言人補充有關活動原定今天舉行但已取消。

陳漢儀昨出席疫情記者會表示，過去兩周錄得的本地感染個案由上周9月底的8宗，增至過去一周的35宗；源頭不明個案亦由4宗增至12宗。她形容疫情明顯上升、出現反彈的警號。她又指部分個案CT Value的數值低，即病毒量高，顯示病毒在社區蔓延情况惡化，情况令人憂慮。

她續稱，政府正研究在個案或群組較多的地區設臨時檢測中心，讓市民自願參與檢測，目標是及早識別個案和切斷社區傳播鏈，初步擬在葵涌、九龍城、尖沙嘴及灣仔設中心，正研究有關安排。另九龍城民政事務處已聯絡非政府機構，協助向在九龍城區的泰國人派發樣本瓶。陳漢儀希望各項措施可盡量減低疫情反彈，「萬一有第四波疫情亦希望可以盡量延遲，令個案上升的速度或出現的數字盡量低」。

被問早前放寬是否過急 陳肇始：揸得好緊

港府昨沒公布針對食肆、酒吧的新措施，食衛局長陳肇始稱，目前靠業界針對防疫關鍵控制點作改善，不排除再次收緊措施。被問到港府早前放寬各項防疫措施是否過急、錯判導致疫情反彈，她回應稱港府一直「揸得好緊」、小心謹慎。

許樹昌梁子超促新措施數日內推

政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，早前長假期間增加社交活動產生的個案，目前正在潛伏期，個案將陸續浮現，若不希望疫情進一步擴散，新一輪放疫措施需要夠快，他期望幾日內可出爐。他又稱，如果未來幾日再發現酒吧防疫措施不達標或再有新相關爆發，或要考慮再次關閉酒吧。

呼吸系統科專科醫生梁子超促政府盡快在數日內展開4區檢測，找出隱形患者，稱若兩周後才展開，恐怕屆時疫情已「翻幾番」。

明報記者

（疫情第三波）

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