業界：近日多家屬促准外出 職員兩難

鄰近商場多個公園 區議員稱院友常去

國寶之家部分院友曾到相距院舍3分鐘路程的石蔭商場。葵青區議員劉貴梅引述街坊稱，院友平時會到附近公園。該院舍附近有多個公園，包括4分鐘路程的石蔭梨木道公園、2分鐘路程的石蔭路第三休憩花園。

李伯英表示，政府在第三波疫情後已建議院舍停止探訪及不許院友外出，但措施已維持很長時間，隨着社會恢復正常生活，例如特殊學校復課，院友家屬或院友會要求外出，「會與職員拗數」。他承認院友已與社區隔絕多時，職員有時面對院友及家屬的要求亦會陷入兩難。但他強調，疫情未穩定時不應讓院友外出，憂病毒輸入院舍會引起爆發，「承擔不起任何一單（確診）發生」。

李伯英指出，殘疾人士院舍院友戴口罩較有困難，例如部分智障或自閉人士不理解為何要戴口罩，未必願戴。

第三輪檢測暫蒐近2.5萬唾液樣本

另外，社會福利署7月中及8月中委派華昇診斷中心為全港安老院、殘疾院舍及護養院員工檢測，首輪及第二輪檢測分別收集及檢測逾3.26萬或約2.61萬個咽喉拭子樣本。據社署數字，9月18日至10月6日第三輪檢測，截至10月4日檢測機構收取及檢測約2.465萬個深喉唾液樣本。

（疫情第三波）