3院友感染 近40人須檢疫 殘疾院舍爆疫 專家倡全院每周一驗

明報記者

昨日9宗本地個案中，3宗源頭不明，包括葵涌石蔭路殘疾院舍「國寶之家」57歲男院友（第5140宗），其病毒數值（CT Value）為16。該院舍另有兩名院友初步確診，院舍30多名院友及6名職員要檢疫，衛生防護中心已向院友及職員派樣本瓶，不排除有更多確診。

院友可自行外出 3患者曾與家人吃飯

張竹君稱，確診及初步確診的3名院友曾與家人一起看醫生、吃飯，但無家屬到院舍探訪。她說，該院舍院友可自行出入社區，到院舍外購物、買麵包、吃飯等，且院友有特殊需要，難要求他們戴好口罩，「比較難處理，如沒個案就不會爆發（疫情），否則這些院舍較容易爆發」。社署早前推出計劃，為院舍職員定期驗病毒，張說，最好院友也定期驗病毒，但需由有關部門考慮是否做得到。

張竹君：特殊需要院友「難戴好口罩」 易爆發

梁卓偉認為，雖然7至10月本港共推三輪安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工檢測計劃，但仍有「漏洞」，除院舍員工，院友亦有活動、有可能與社區交流，促將院友納入檢測計劃，並應每周測一次，以及確保包括所有院舍，避免出現漏網之魚。他說，本港目前有足夠化驗能力做上述恆常檢測，「有這決心就做得到，而有決心亦要快點做」。他指出，第三波疫情至今出現98名死者，當中大部分涉長者群組，形容「一個都嫌多」，做好檢測工作刻不容緩。

兩校有學生確診 為家人

此外，昨有兩間學校有學生確診，兩確診者是家人，住在將軍澳健明邨健晴樓，包括一名19歲浸會大學男學生（第5143宗）和一名17歲將軍澳迦密主恩中學男學生（第5144宗），二人平時會與其他人打籃球，亦曾與6名親友燒烤，及與七八名家人聚餐。浸大生是源頭不明個案，10月1日發病，9月29及30日曾到浸大上課，張竹君說，因大學範圍很大，不用全校停課，中心會為曾與他共用課室的師生驗病毒。

上述17歲中學生則在10月4日發病，9月30日最近一次回校上課時正處於潛伏期，衛生防護中心已在學校派發樣本瓶。校方表示，已通知學生10月7及8日暫停面授課堂及校內活動，會等待教育局及衛生防護中心進一步指示，再決定停止面授課堂日數。

倘病人傳染期沒回校 學校不用停課

被問學校應否重新停課，張竹君說，暫時未見學校爆發，因為社區有個案，患者有不同年紀，部分是學生，相信教育局會觀察整體疫情，以決定需否收緊政策。她說，若有師生在傳染期、即病發前兩日至入院前曾回校，會建議學校停課14日，其間教師亦不應回校上網課；若病人傳染期沒回校，學校不用停課，但中心理解校方或有擔心，故仍可能派樽予師生驗病毒。若是家長確診，學生無確診，學校一般亦不需停課。

（疫情第三波）