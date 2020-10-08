不與福田敬二續約 港大：年逾65延任 需學術成就卓越

梁卓偉：人事安排要守保密原則

金冬雁：港大損失 盼校方解說

港大醫學院院長梁卓偉昨稱知悉情况，但人事和合約安排要守保密原則和保障私隱。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，福田敬二抗疫經驗豐富，視野廣闊，能力很高，對各傳染病理解及掌握很通透，在處理新冠疫情時，曾對港府提出很多有用的公共衛生建議，是公共衛生領域的人才，離開港大對香港整體有影響。港大生物醫學學院教授金冬雁認為，福田是世界級人才，到任何一間大學都完全勝任公共衛生學院院長職位，港大不聘用是港大和香港的損失。他強調尊重校方決定，但不理解，盼校方能多點解說。

教職員會：校長決策過程「獨裁」

港大教師及職員會主席張星煒說，學院一般會就教授續任與否諮詢同事後向院長交報告，院長再決定是否支持，繼而由校長與幾名副校長商討。他說若院長支持，但遭校長否決，相信與教授能力無關，而是有其他因素。他批評校長非有關學科專才，且一般不對外解釋原因，過程「獨裁」，憂形成寒蟬效應令職員不敢發聲。

對於福田敬二的政府抗疫專家顧問身分有否受影響，特首辦至截稿無回覆。

（疫情第三波）