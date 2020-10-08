泰開放港人入境 須買住院保險抵埗隔離

姚思榮：

表對港信心 吸引力不大

就實行旅遊氣泡和健康碼，港大醫學院院長梁卓偉認為與有關地區交往，不能在本港疫情反升的階段內推行，形容香港要先「修身、齊家」控制疫情，令海外伙伴有信心香港疫情已受控，才能推行。

據泰國駐港總領事館網站，特別旅客簽證要求申請者提供證明，在過去半年顯示有不少於50萬泰銖（約12.4萬港元）的固定存款，另須買門診及住院保額分別不少於4萬泰銖（約1萬港元）及40萬泰銖（約10萬港元）的泰國公司醫療保險，並要自行負擔14日指定隔離的住宿。姚思榮相信此簽證針對商務及探親旅客，在當地及回港後須分別隔離14日，對旅客吸引力不大，認為是「姿態上想開」、「對香港有信心」。他認為，如香港稍後能做到出境前先檢測、去到當地再檢測，以取代隔離，能「團出團入」，旅遊氣泡才算成形。

旅遊事務署回覆稱，商務及經濟發展局長領導的跨部門小組積極與疫情相對穩定並與香港有密切經貿關係的國家探討，讓跨境往來逐步有序地恢復，詳情有待公布。

（疫情第三波）