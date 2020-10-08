促針對無牌酒吧 張宇人：勿全行叫停

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說，連日來僅一間持牌酒吧爆疫，其餘被指違規的並非酒吧，只是無牌賣酒的處所。他又說持牌酒吧很努力防疫，業界已自行定出抗疫承諾約章，設二維碼供客人讀取及填寫健康申請表，目標只為政府別再勒令酒吧停業。

指生意跌至兩成 籲放寬限坐營業時間

張宇人稱，酒吧業現只得過去兩成生意，若酒吧由每枱限坐2人增至4人，營業時間由現時午夜延至凌晨2時，生意才有望恢復至五六成。他說，食衛局副局長徐德義在會上對於有約300間酒吧自發簽署抗疫約章「覺得很好」，張表明只要政府不勒令酒吧停業，他會着力推廣更多酒吧簽約章。

稱300店簽抗疫約章 會着力推廣

食衛局回覆稱，政府調整社交距離措施須平衡保障公共衛生、經濟影響及社會接受程度等，會繼續密切留意疫情，適時公布措施。

（疫情第三波）