指民眾出行超疫前 梁卓偉促收緊措施

料不明個案續增

病毒繁殖率日內「破一」

對於有學者形容本港已進入第四波疫情，梁卓偉受訪時表示如何標籤疫情不重要，但留意到本港過去一周出現愈來愈多源頭不明個案，形容疫情可能「一觸即發」，令人十分擔心。他認為在早前未能完全控制第三波疫情時，較大規模放寬社交距離措施，加上市民出現抗疫疲勞和適逢長假期，令疫情種子「春風吹又生」。

他說，第三波疫情至今，病毒即時繁殖率一直未能持續跌低於0.4，社區傳播鏈未完全截斷，最新的即時繁殖率更超過0.6，而八達通出行紀錄顯示過去一周港人出行情况已超過疫情前水平，預料病毒即時繁殖率幾天後可能升至超過1（即一個病人可傳染超過一人），料未來幾日個案數字會持續上升，源頭不明個案亦會增加。他說：「疫情將持續擴大，假如我們不小心、不幸運，（疫情）可以幾何級數上升。」

梁卓偉說：「收緊社交距離措施上……作為一個做公共衛生和流行病學研究的人，我的專業判斷是要現在做……不要等到每日幾十、甚至過百宗個案才去做就遲了。早收緊（防疫措施），好過遲收緊，我們要防患未然，如果現在收緊措施而措施有效，就不會在不久將來見到大規模爆發。」

稱全球有足夠疫苗前難完全放寬

他說，病毒正入侵高風險的院舍，且開課兩周就出現學校感染個案，亦有不少個案與酒吧相關，對此特別憂慮，「下一步應怎樣做？是否應將高風險、非必要的場所，收緊其社交距離的措施？我們要考慮是否要收緊部分社交距離措施，我們是覺得學校上課重要，還是放寬娛樂場所、維持經濟活動重要，社會上需要有共識和取捨」。他說，在全球有足夠有效疫苗供應前，都不可能完全放寬防疫措施。

（疫情第三波）