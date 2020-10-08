增9宗本地 酒吧群組擴至10人 政府日內再商關酒吧 徐德義晤業界籲「做多點」

個案遍學校院舍 張竹君稱憂大爆發

本港昨日新增11宗確診，本地感染有9宗，是9月15日以來最多。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說近日情况令人憂慮：「因為陸續有一些個案、有一些群組、有一些小型爆發，甚至有機會有一些大型爆發，希望大家保持社交距離及做足防疫措施。」

袁國勇：不少酒吧食肆沒做足防疫

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，社會經濟需放寬措施，這本沒問題，但要做好關鍵控制點，而不少酒吧及食肆沒做足防疫要求，「大家係咪想一路咁落去？收緊（措施）就回落，放寬又升？」他認為，若本港確診持續增加，可能要再收緊措施，以國慶及中秋長假情况來看，個案有可能再升。

食物及衛生局副局長徐德義昨日與酒吧業等代表見面，有與會者稱，局方沒表明會「關酒吧」，但呼籲酒吧業要「做多一點（防疫措施）畀專家知」，否則當疫情再次失控，業界或需面對專家要求關閉的壓力。

新個案揭China Secret泰裔群組關聯

China Secret及豪麗大廈群組昨增4人，其中36歲泰裔女子（第5141宗）9月23日曾到China Secret，亦曾住在豪麗大廈，令兩個群組出現關聯。昨日另有兩名曾住豪麗大廈的泰裔女子確診，連同早前個案，該大廈有5人確診。

36歲泰裔女子與其中一名同住豪麗大廈的24歲女子（第5134宗）於10月2日一同搬到尖沙嘴帝苑酒店。張竹君說，曾問過泰裔女子，暫找不到她與日前確診的帝苑酒店越南餐廳職員有關聯。

此外，一名曾到China Secret的29歲男子昨亦初步確診，他住在九龍橫頭磡康強苑，據悉當日他與約3名朋友一起到酒吧；同日到該酒吧的已有4人染疫。

旺角藥房3人中招 潛伏期油塘九龍城按摩

除了上述酒吧群組，昨亦出現藥房群組，3名確診旺角藥房售貨員分別在西洋菜街龍城中西大藥房、豉油街大華藥房及亞皆老街龍城中西大藥房工作，他們是朋友，平時會互相到店舖借貨和聊天等，3人分別於10月3日至4日發病，10月4日最後一日上班，各自到養和醫院求醫後確診。當中43歲男子9月26日曾到油塘中心按摩，38歲男子9月30日曾到九龍城打鼓嶺道按摩，由於二人光顧按摩店時處於潛伏期，按摩店內的人不是密切接觸者。衛生防護中心會在按摩店派樣本瓶。

被問3名確診藥房員工曾否光顧China Secret，張竹君說已交警方查問。據悉，暫時調查未有證據顯示3人曾到China Secret。

本報記者昨午在上述街道找3家藥房，發現全部落閘，其中西洋菜南街及亞皆老街的龍城貼出休業通知，並留下相同的電話號碼。本報記者致電查詢時，接聽者說自己與有人確診的龍城藥房「唔同老細」，記者再查詢為何兩間龍城藥房門口都留下相關電話號碼，他拒回應並掛線。

明報記者

（疫情第三波）

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