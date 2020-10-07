葉建源：倘港獨「太深」 如何理解憲制？

稱釘牌教師教材觸敏感議題 學生歡迎

葉建源說，與被教育局取消註冊的教師交流時，知道其在設計校本課程中，會觸及不少有趣但「敏感」的議題，學生亦表示十分歡迎，證明學生並非完全不可理解某些議題，認為不可小覷學生能力。

學生看有陳浩天片段《鏗鏘集》答題

另外，陳蕭淑芬指有關個案的校本教案、教材及工作紙「都是以港獨為主題」，質疑學生沒有表達個人理據的空間，只能記住影片內容作答。據了解，教師先安排學生觀看數條影片，以港台節目為主，包括有關北區水貨客問題的影片及《鏗鏘集》其中一集《觸不到的紅線》，學生需觀看有關前香港民族黨召集人陳浩天的片段，並於工作紙回答香港獨立的原因。

該集《鏗鏘集》訪問了一名網媒記者，主題講述她報道「港獨」相關內容時擔心觸及「紅線」，而該名記者曾於2018年8月採訪前民族黨成員陳浩天獲邀出席外國記者會午餐會演講，鏗鏘集節錄了陳浩天稱「香港的主權必掌握在港人手中，要達到此目的，只有獨立一途」的片段，佔約15秒，其後有描述陳事後曾先後受到外交部駐港特派員公署、特首林鄭月娥及前特首梁振英抨擊。