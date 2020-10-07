涉事校長教師已離任 有家長稱釘牌太嚴苛

九龍塘宣道小學昨如常課堂，對於釘牌風波，家長劉先生稱感無奈，認為無需要，做法亦過於嚴苛及有恐嚇成分，絕對會收窄學校自由，「小朋友問老師去了哪裏，怎樣解釋呢？」他說據知涉事教師任教體育科，平日用心教學，會為小朋友做任何事，例如會就升學事宜給意見。

家長黃太說兒子讀小一，她不認識涉事教師，但認為教育局做法過嚴，對事件感愕然但「不足為奇」，「現在這形勢，政府做好多事都令我們意想不到」。她為校長及副校長收到譴責信感無辜及心痛，雖然擔心未來教師會自我審查，但強調入讀該校是對學校及校長有信心。

有家長贊成釘牌 日後更留意教材

家長耿先生說贊成教育局取消有關教師的註冊，認為教師心態要端正，否則會影響學生。他說今後會多加留意就讀小一孫女的教材及功課，「每天都看，問一問」，但不會對學校失去信心。