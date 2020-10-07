新任教局常秘李美嫦上月操刀 律師：兩步上訴 最後可司法覆核

釘牌後不能進任何校園

根據教育條例第61條，涉事教師可向上訴委員會上訴，反對常任秘書長通知書提述的決定。按第62條，上訴委員會由5名成員組成，他們來自上訴委員團，包括主席或一名副主席，以及委員團4名其他成員；凡任何關於教員註冊或取消教員註冊的上訴，成員中至少須有3名檢定教員。

委員團由特首委任，翻查名單，共有11人，主席為律師楊世文，副主席為林定韻，成員有英華小學校長陳美娟、退休中學校長等。每宗個案由委員團不同人組成上訴委員會處理，教師不服「釘牌」、不獲延長退休年齡安排都可上訴。

莊耀洸稱，被取消註冊的教師不可再在學校教學，也不能踏足任何校園，「送貨入校園都不可以」。至於可否重新申請成為教師，莊稱教育局常任秘書長理論上可用「教師曾被取消註冊」為由拒絕。

教協不滿教局包辦教界註冊制度

教師釘牌沒有如其他行業「復牌」的機會。教育局長楊潤雄昨回應會否檢討機制時稱，過去處理了200宗個案，「𠵱家總結緊經驗」，強調法例上賦予「常秘」權力依法辦事。教協則不滿現行教師註冊制度「由教育局一手包辦」，稱只有教育界是由教育局的官員單方面調查及決定，而其他專業有各自註冊制度，由自己的專業人士加上若干社會人士聆訊及作懲處決定。