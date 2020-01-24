教局：教案85分鐘講獨 非談自由 教師釘牌 知情者：學生答官員「老師是探討言論自由」

葉建源：沒聆訊 沒法即場辯解

教育界立法會議員、教協副會長葉建源批評，當局主要根據教案就認為教師在課堂宣揚港獨，做法疏懶，無法作準確判斷，而過程中沒安排聆訊，無機會讓涉事教師當場辯解。他說教協將全力協助涉事教師上訴，並會眾籌支援其訟費。

教育局上月22日取消九龍塘宣道小學一名教師的註冊，指其設計的教案、教材及工作紙有計劃地散播「港獨」信息，時任校長及副校長因監管不力，亦遭局方發譴責信，而用過教案及教材的3名教師同收書面警告。

指觸藏疆台獨 「施加黨禁」偏頗

教案事件始於去年3月，當時政府已引用《社團條例》取締民族黨，反修例運動未爆發，《港區國安法》亦未定立，而教育局是於9月收到投訴學校的個案。教育局副秘書長陳蕭淑芬昨稱，涉事教師設計的教案、教材及工作紙以港獨為主題，教案顯示課堂有50分鐘講解前民族黨宗旨及政綱、討論港獨課題，課堂總結亦預留35分鐘談及相關課題，並觸及藏獨、疆獨、台獨，以至分裂國土的議題，「香港民族黨已被列為非法組職，教師花大量時間介紹一個非法組織，重點就是宣揚這組織的港獨政綱」。

陳太又表示，局方發現教案有不少扭曲及偏頗的內容，包括提及政府運用社團條例「施加黨禁」，教案又指讓學生設想與同學做專題、上體育課分組時，都可能是非法社團，「很明顯是帶給學生極度錯誤的信息及歪曲概念」。

楊潤雄：學生疑惑港獨 應教憲制

局方稱，2016年起已循不同渠道，包括向學校發信，指出任何港獨主張或活動不應在校園出現。教育局長楊潤雄表示，學校任何年級均毋須討論港獨，當學生對相關議題有疑惑時，教師需讓他們理解本港憲政體制，及解釋為何港獨不可行，而局方不容許港獨及違法意識在學校蔓延。他又說，港獨是香港憲制不成立的議題，反問要求小五生理解、討論及就該議題表態，「是否專業老師應該的做法？」

知情者：民族黨僅例子 非重點

教局突訪校 學生：不贊成港獨

有了解該投訴個案的知情者稱，涉事教案利用前民族黨被取締作例子，向學生講解言論自由，港獨非課堂重點（見表）。他又說，教育局去年9月中曾突擊到訪學校，了解生活教育課運作，當時官員面見數名曾接觸教材的學生，問他們教師有否講港獨，學生稱老師是談言論自由；官員再問學生是否贊成港獨，學生表示不贊成。

教聯會表示，涉事教師向未成年學生散播「港獨」信息，對教育界造成傷害，理應受譴責及懲處，認同局方取消其註冊的決定，相信此舉能保護學生，亦有助維護教育界專業形象。

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