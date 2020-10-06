新聞背後：台要「官方對官方」 港府難招架

稱蘇貞昌說法為「表達港府無能」

該政界人士分析，事件反映港、台完全沒互信基礎，保安局作為對口，根本難以招架台灣的政治；蘇貞昌昨日說法是表明台灣在政治上「要攞彩、無理由白做」，若非官方渠道處理便不會妥協，說法是「消費香港，表達港府的無能」，而港府只能處於被動。

政府消息人士表示，香港與台灣的警務合作一直沒中斷，近期亦有交流但密度或較以往少，重申特區政府十分願意提供協助，解決陳同佳到台灣問題，但原則是處理過程中不應故意突顯台灣是一個國家，或出現不尊重香港的情况。台灣提及的聯繫窗口，陳同佳或其代表可直接與其聯絡，但由港府直接聯絡並不適宜，除非陳同佳與台灣就投案安排已有共識。

政府消息：原則是不能突顯台是國家

消息人士分析，台灣去年因為正值總統選舉，不欲陳同佳於選前到台投案，故遲遲不讓陳同佳成行；現時則因當今中美關係的政治操作下，台灣要顧全自己的面子和策略，亦未必會太順利地安排陳同佳投案。

另一港府消息人士表示，陳同佳按理可自行買機票上機再到當地自首，但「若台方表明沒簽證不允他入境，航空公司也不會發機票予陳」，故認為「簽證」、「入境程序」等並非重點，稱「那些是微枝末節，最重要是台灣政府會否放下政治考量」。

明報記者