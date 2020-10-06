港府：倘陳同佳獲准赴台 可警務渠道合作 消息：須有日期證件隨行人員共識

蘇貞昌：不允陳自由行 促台港「好好談」

台灣內政部長徐國勇昨早出席立法院內政委員會會議回應質詢表示，在媒體上看到陳願投案的消息，但仍需透過官方管道處理。台警政署刑事警察局長黃明昭於立法院表示，官方管道沒接觸相關資訊。本報記者昨午致電警政署刑事警察局和士林地方檢察署，兩部門均稱沒收到陳同佳回台歸案相關資訊。陸委會回覆本報表示沒進一步說明。

台灣行政院長蘇貞昌昨表明，如陳同佳要到台投案，香港及台灣政府「就好好的談」，但強調「他不可能來這自由行，我們也不容許一個殺人犯自由來去」，又說「香港政府用不着推來推去」。

律師晤台當局 盼「給幾天時間」

消息：進展正面但「未入直路」

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同佳的代表律師、理律法律事務所的合伙人凃榆政昨已與台灣當局會面，管浩鳴引述律師表示，希望給他們幾天時間處理陳回台的安排。本報以電郵向凃榆政查詢，獲回覆目前沒有任何評論與回應。消息人士形容昨日進展「正面」，但「未入直路」，估計仍需一段時間方能商妥所有細節安排。

港府消息：沒共識前港府沒角色參與

本港保安局昨回覆查詢表示，據報陳同佳的律師會聯絡台灣當局並提出陳赴台的安排，如陳獲台方明確通知被批准赴台，包括相關簽證安排及預計赴台日子等，兩地可透過警務合作渠道研究行程安排，港府一向以務實態度處理事件，期望讓陳盡早赴台自首或投案，亦希望台方同樣以務實態度，讓事件盡快解決。

香港政府消息人士稱，「現在個波在台灣一邊」，陳同佳或其代表與台灣當局須先就3點達成共識，包括台灣說清楚陳同佳以什麼證件赴台，如入台證或官方認可方式；預計前往日期；以及陳與什麼人同行，港府才可以提供協助。

消息人士表示，陳同佳在香港法律下是自由人，上述3點屬陳同佳與台灣當局之間的事，未有共識前港府未有角色參與。有共識後，港府便會參與協助餘下的行程安排，如陳搭乘什麼航機到台灣，台灣可提建議，港府亦有權不同意；港府亦不接受台方派員到港押解陳。

台灣國立臺灣大學法律學院教授許恒達回覆本報查詢，認為蘇貞昌「不允自由行」的說法是指陳同佳既是通緝犯，本應受法律規定處理，一入境台灣便進入法律規範的流程，「沒有自由來去的可能」。