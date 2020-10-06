教材被指播港獨 小學教師釘牌 教局譴責校長警告教師 教協：不符實情恫嚇卑劣

任教九龍塘宣道小學 教協助上訴

對於教育局指稱該名教師有計劃地散播港獨信息，教協稱完全不符實情，批評局方沒認真聽取答辯，單方面判決，並向學校校長和教師分別發譴責信和書面警告，「是恫嚇學校管理層的卑劣行為」。教協又表示，取消該教師註冊的程序不公義、結果絕不合理，正協助涉事教師上訴。

指教材需花心思 有計劃非疏忽

教育局昨回覆查詢稱，該名教師設計的校本教案、教學材料和工作紙散播「港獨」，不符合香港在《基本法》下的憲制和法律地位，而教案、教材和工作紙是教師要花心思設計的教學內容、教學策略和鞏固學生學習的工具，「很明顯，在課堂散播『港獨』信息不是一時疏忽，而是有計劃的行為」，當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重損害（見表）。

教聯：違教師天職 調查公正

教局：鍥而不捨揪出害群之馬

據了解，該教師任教九龍塘宣道小學。據《大公報》去年9月報道，該校有教師去年3月要小五生觀看前香港民族黨召集人陳浩天訪問片段後，完成題為「不能踰越的紅線」工作紙。根據報道，工作紙有4條題目，包括問學生「根據影片內容，提出香港獨立的原因是什麼？」報道稱，該教師不准學生將教材帶回家，又引述時任校長李關美梅說，教師出題源於「當時有學生不理解陳浩天為何鼓吹港獨」。

教聯會主席黃錦良稱，該教師已不是一般在個人社交網發表言論，而是「付諸行動」設計散播「港獨」教案、教材，更在課堂使用，「相當嚴重」，有違教師天職。他又稱，該教師對教育界已造成傷害，須負上責任，認為教育局已按程序、公平公正調查。

前特首梁振英創立的「803基金」，上月30日入稟要求教育局公開專業失當的教師和學校資料。教育局昨稱，今次事件反映，無論案情多複雜，調查多費時，面對的法律挑戰和壓力多大，「都一定會鍥而不捨，對教師涉嫌專業失德的個案嚴肅跟進到底」，稱會依法作出取消註冊決定，「抽（揪）出害群之馬」。

明報記者

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