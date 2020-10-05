租金佔入息升至四成 劏房戶斥逆市加租

社協調查 10% 3年加租3次

調查發現，整體受訪住戶租金佔入息比例中位數，由去年29％升至今年39％；1、2人家庭的租金佔入息比率高達45％及50％。社協認為，調查結果顯示租戶負擔能力已達臨界點，基層租戶繳付租金後，已難以支持其他日常生活開支。

此外，整體受訪者人均居住面積中位數只有40平方呎，91.4％住戶人均居住面積小於公屋擠迫戶定義的75平方呎；39%受訪者居住單位有廚廁，但在同一空間，約四成單位無天然通風及天然光。

另外，社協比較2019年9月及2020年8月差估署數據，發現面積18平方呎的牀位，平均呎租由91.6元增至105.6元，增幅約15%。若以呎租計，18平方呎牀位的租金較大型D類私樓單位（100至159.9平方米）呎租35.5元高約2倍。

住戶：搬遷費不菲 只好妥協

租戶黃女士一家四口居於深水埗一個約160平方呎劏房，她本身從事飲食業散工，受疫情影響，2月開始全家收入跌破1萬元，但業主今年8月要求加租1000元，至5800元，加幅約兩成，金額是過去5年加幅總和。她曾向業主提出降低加幅，業主拒絕，更向她說「唔租就搬走」，她批評業主無同情心。黃說由於搬遷費不菲，最後只好妥協。

社協幹事呂綺珊指出，是次調查發現，約三分之一租住劏房的受訪者未有簽訂任何租約，情况令人憂慮，租戶一旦遇到租務糾紛，只會處於不利位置。社協促政府加快發展土地，並預留更多土地興建公屋，縮短輪候時間，並制訂劏房租金指數，將租金釐定在合理水平。

1/3租戶未簽租約 遇糾紛不利

另外，關注基層住屋聯席昨舉行記者會，席間有劏房租戶表示，曾有業主將租金由4500元加至7500元，並不合理；又說業主除逆市加租，還有濫收水電費問題。聯席表示，劏房租金已升至不合理水平，業主和租客議價能力不對等，促請政府落實租管，真正解決租客被剝削的困境。