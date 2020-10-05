料炒風延至首置盤 招國偉倡「轉售限制」改5年

特首林鄭月娥2018年6月公布的6招新房策（見表）中，包括邀請市建局將馬頭圍道項目轉作「首置上車盤」出售，市建局已於今年中交樓，餘下43個原作私樓發售的貨尾單位，市建局原定第三季推售，但目前未有最新時間表。至於政府當時提出向空置一手私人住宅單位徵收「額外差餉」卻觸礁，立法會6月通過終止審議有關草案，意味短期內難實施。

景泰苑11宗轉售 平均賺180萬

綠置居亦是本屆政府提出「置業為主導」房策的重要一環，讓公屋住戶或合資格綠表人士可以較低價購入單位，並騰出現有公屋單位作流轉。

其中首個綠置居項目、位於新蒲崗的景泰苑2017年以市價六折推售，去年已屆滿3年轉售限制，業主可在毋須補價下，於居屋第二市場轉售單位予房委會提名的綠表買家，售價由業主與買家議定。

根據房委會及地產代理網頁資料，景泰苑由去年9月至今年8月，合共有11宗轉售個案，每宗成交較單位原價多104萬至263萬元不等，平均每宗賺180多萬元；獲利最高一宗成交為中層一個493呎單位，業主以285萬元購入，今年4月以548萬轉售，獲利超過262萬元，利潤佔單位原價92%。景泰苑另一位於高層的293呎單位，業主以171萬元購入，今年8月以373萬元售出，獲利202萬元，較原價高1.18倍。

（施政報告前瞻）