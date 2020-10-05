料炒風延至首置盤 招國偉倡「轉售限制」改5年

【明報專訊】除了居屋第二市場的居屋單位轉售價格水漲船高，綠置居單位亦錄得多宗高價成交，有單位轉售後較原價高出1.18倍。公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉認為，無論綠置居或居屋單位，均反映現行轉售機制未能遏止有人藉資助房屋圖利，違反政府置業安居的政策原意，相信有關炒風會蔓延至「首置上車盤」項目，建議房委會考慮收緊轉售限制，包括將目前首兩年只能以不高於原價轉售予房委會指定買家的做法延長至5年。
特首林鄭月娥2018年6月公布的6招新房策（見表）中，包括邀請市建局將馬頭圍道項目轉作「首置上車盤」出售，市建局已於今年中交樓，餘下43個原作私樓發售的貨尾單位，市建局原定第三季推售，但目前未有最新時間表。至於政府當時提出向空置一手私人住宅單位徵收「額外差餉」卻觸礁，立法會6月通過終止審議有關草案，意味短期內難實施。
景泰苑11宗轉售 平均賺180萬
綠置居亦是本屆政府提出「置業為主導」房策的重要一環，讓公屋住戶或合資格綠表人士可以較低價購入單位，並騰出現有公屋單位作流轉。
其中首個綠置居項目、位於新蒲崗的景泰苑2017年以市價六折推售，去年已屆滿3年轉售限制，業主可在毋須補價下，於居屋第二市場轉售單位予房委會提名的綠表買家，售價由業主與買家議定。
根據房委會及地產代理網頁資料，景泰苑由去年9月至今年8月，合共有11宗轉售個案，每宗成交較單位原價多104萬至263萬元不等，平均每宗賺180多萬元；獲利最高一宗成交為中層一個493呎單位，業主以285萬元購入，今年4月以548萬轉售，獲利超過262萬元，利潤佔單位原價92%。景泰苑另一位於高層的293呎單位，業主以171萬元購入，今年8月以373萬元售出，獲利202萬元，較原價高1.18倍。