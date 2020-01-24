白居二帶挈 業主平均賺240萬 本研社批淪炒賣工具 房委成員促收緊轉售限制

本土研究社批評，現時資助房屋轉售政策令單位淪為炒賣工具，未能協助「公屋以上，居屋未滿」的夾心階層置業。房委會委員柯創盛認為有關情况違背協助市民置業的原意，房委會要收緊轉售限制。

明報記者 黃俊鋒

本屆政府提出以置業為主導的房屋政策，包括增加「白表居屋第二市場計劃（白居二）」配額。以往未補價居屋及房協資助出售單位只限綠表客購買，政府2013年及2015年推出兩輪「白居二」先導計劃，將居屋第二市場擴展至白表買家，獲批者可免補價購買居屋或資助單位，當時政府稱政策目的是要回應中低收入家庭的置業訴求。房委會其後於2018年起正式將「白居二」恆常化，初時訂定每年2500個名額，去年增至3000個，今年更增至4500個。

綠悠雅苑炒貴1.4倍 賺458萬元

受惠「白居二」政策，近年不少新建成居屋及資助房屋項目均以高價轉售。本土研究社及本報抽查及整理近年解除轉售限制、合共77宗在「白居二」市場轉售的居屋及資助房屋個案，發現每宗平均成交價較原價高78%，平均每宗獲利逾242萬元。

其中由房協推售的青衣綠悠雅苑，調查發現去年起至今最少錄得39宗轉售個案，不乏高價成交，包括第2座低層C室單位，業主2015年以320萬元購入，2018年即以778萬元轉售，獲利458萬元，較原價高143%；另一宗位於第1座低層B室的單位，業主2015年以257.6萬元購入，今年以535萬元售出，獲利約277萬元，亦較原價高108%。

至於房委會2014年復售、並於2017年入伙的首批新建居屋項目，包括荃灣尚翠苑、元朗宏富苑、沙田美盈苑與美柏苑，以及青衣青俊苑，5個屋苑今年可在居二市場買賣，即業主毋須補價，便可在居屋第二市場向綠表或「白居二」買家轉售，價格由業主自行議定。

尚翠苑2017年入伙 11伙轉售賺過百萬

房委會資料顯示，截至今年8月，該5個屋苑已在居二市場錄得27宗成交，全部居住滿3年後即時轉售，其中尚翠苑佔最多，有11宗。每宗個案獲利由約133萬至296萬元不等，當中美盈苑一個中層5室單位獲利近296萬元，較原價高113%；而尚翠苑每宗轉售個案普遍亦大賺200多萬元（見表）。

本土研究社成員姚政希形容，「白居二」計劃淪為炒賣工具，並成為房策漏洞，令更多在「公屋以上，居屋未滿」的夾心階層難以置業。他續說，大部分抽不到居屋的申請者會湧向「白居二」市場，令賣家增加提價本錢，最終令居二市場變成炒家樂園。

另一本研社成員陳劍青認為，政府近年增加「白居二」名額，卻未有相應收緊這批居屋轉售限制，導致炒風蔓延，明顯違背「白居二」原意，認為應收緊未補價居屋在居二市場轉售限制，例如規限業主住滿7年才准轉售等。

（施政報告前瞻）

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