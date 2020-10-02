親中團體派米人龍近百 人力派口罩防暴驅散

陳志全質疑警雙重標準

昨日「眾新聞」拍攝到多個親中團體在北角新光戲院附近的十字路口擺街站派糧油，約有20名工作人員，工聯會會長吳秋北亦有現身。有近百市民排隊領物資，人龍之間沒分隔。吳秋北被問現場大量人群聚集，是否擔心違反限聚令，他沒回應是否涉違限聚令，稱每個街站只會有4名工作人員，隨即離開。

陳志全表示，北角有親中團體在街上派米，聚集過百人，但無警員處理，卻阻止人民力量派口罩，質疑警方雙重標準，要求警方解釋，國慶日的銅鑼灣是否不能舉行任何活動。

警：接報北角聚眾 到場勸喻

警方回覆稱，昨日上午約10時15分，警方接報指北角英皇道及錦屏街交界附近有人設置街站，懷疑違反限聚令。北角分區人員到場，向設置街站人發出口頭勸喻，相關人等即時停止派發物品，排隊人群亦立刻散去，再無聚集。另外，昨日約12時30分，警方接報指英皇道及書局街交界附近有人設置街站，懷疑違反限聚令。北角分區人員到場，沒有見到相關的人派發物品，亦無人群違反限聚令。