「月夕行動」號召多區準備 警員撲空不見示威者

水炮車調配屯門戒備

警員：唔知點解網上話去邊就去邊

「月夕行動」群組大約一周前成立，事前未有公布太多行動細節，僅呼籲網民在各區準備，10月1日下午5時後會公布更多細節。

至昨午約2時，群組先表明油尖旺區是「重點地區」，但仍未有公布有何行動。至5時，群組先後要求荃灣、青衣、天水圍、葵涌、元朗等地網民準備，部分地區一度有公布集合地點，例如荃灣的路德圍、荃灣公園，觀塘啟田邨的油麗邨議員辦事處對出鯉魚門道等，但最終未有公布行動詳情。這樣的情况持續了大半晚，至10時許Telegram管理員才宣布行動取消，其間群組管理員曾解釋，因為網民響應速度不夠快、人數不足，故未能發起行動。

在多個集合點附近均有大批防暴警察戒備，警方更調配一輛水炮車在屯門戒備，但未見示威者蹤影，警員並截查在場的記者和義務急救員。