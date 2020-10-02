「月夕行動」號召多區準備 警員撲空不見示威者

【明報專訊】昨日網民發起多個示威行動，其中「月夕行動」在事前發布的資料最少，卻惹起港府及中聯辦高度關注，警方安排大批警力在多區戒備。行動群組昨午5時後逐些公布行動資料，要求不同區的示威者準備，其中號召屯門區準備後，警方更調動水炮車入屯門，不過最終未見有任何實質行動，各集合點只有警員和記者在場。本報記者在屯門西鐵站外採訪時，有蒙面防暴警員向記者說：「我都唔知點解網上面個人話去邊度，我哋就要去邊度。」
水炮車調配屯門戒備
警員：唔知點解網上話去邊就去邊
「月夕行動」群組大約一周前成立，事前未有公布太多行動細節，僅呼籲網民在各區準備，10月1日下午5時後會公布更多細節。
至昨午約2時，群組先表明油尖旺區是「重點地區」，但仍未有公布有何行動。至5時，群組先後要求荃灣、青衣、天水圍、葵涌、元朗等地網民準備，部分地區一度有公布集合地點，例如荃灣的路德圍、荃灣公園，觀塘啟田邨的油麗邨議員辦事處對出鯉魚門道等，但最終未有公布行動詳情。這樣的情况持續了大半晚，至10時許Telegram管理員才宣布行動取消，其間群組管理員曾解釋，因為網民響應速度不夠快、人數不足，故未能發起行動。
在多個集合點附近均有大批防暴警察戒備，警方更調配一輛水炮車在屯門戒備，但未見示威者蹤影，警員並截查在場的記者和義務急救員。