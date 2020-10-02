屢拉橙帶趕傳媒 記協：自拆「便利」大話 警：昨日記者都能在公眾地採訪

警方昨晚在其facebook稱，昨日各區公眾活動中，不同媒體記者都能在公眾地方採訪，說明修訂通例對於記者在公眾地方的採訪權無影響。

昨午約2時40分，防暴警在百德新街行人路兩端拉起橙帶，大批記者及市民遭圍住，防暴警分開記者與市民，查看市民身分證。警員要求封鎖區內所有記者找傳媒聯絡隊核實身分並離開封鎖區，指封鎖區非採訪區。

警：有截查行動 要清空位置

有記者質疑為何不能在封鎖區採訪，傳媒聯絡隊人員解釋有截停搜查行動，故要清空位置，記者核實身分後可到封鎖區外繼續採訪。該記者反駁：「呢個世界無一個地方叫採訪區，記者係可以去任何地方做採訪」，傳媒聯絡隊重申要求記者離開。

網媒記者被票控：警指非登記媒體

各記者需向傳媒聯絡隊出示記者證，核實身分方可離開封鎖區。警方向至少4名穿反光衣的人票控限聚令，包括網媒「紙光媒體」兩名記者。其中阿林說見到不少網媒獲放行，自己出示紙光媒體記者證及身分證後，警員指他非新聞處登記媒體，並已多次發警告。至下午4時許警方再在百德新街對面行人路設封鎖區截查市民，在沒核實身分下，記者已被要求離開封鎖區。

記協觀察員：沒混亂沒必要設封鎖區

記協首度派觀察員到場記錄警察對待傳媒的手法。記協觀察員、浸大新聞系高級講師呂秉權說，警方曾稱容許認可傳媒入封鎖區採訪，但以百德新街情况，當時警員要求記者離開，「封鎖區變成無人區」。他認為當時沒危險及混亂，市民平靜等候搜查，警方沒必要設封鎖區，此舉亦令傳媒較難採訪。

記協主席楊健興批評設封鎖區手法「相當任意、濫用」，阻礙及限制採訪；警方稱修例是為便利一些傳媒入封鎖區近距離採訪，昨卻要求記者離開封鎖區，「自己拆穿自己的大話」，目的非為方便傳媒，「只是合理化阻礙及限制記者採訪」。

鄧炳強：合理情况下允最近距拍攝

警務處長鄧炳強昨在港台《議事論事》說，警方設封鎖區的大小視乎行動需要，強調尊重新聞自由，不一定劃封鎖區，如無需要不會將封鎖線設到很遠，會在合理情况下讓傳媒在最近距離拍攝。民主黨林卓廷指警方做法是把記者「有咁遠拉咁遠」，令傳媒不能監察他們「濫權、濫捕」。