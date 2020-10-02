十一聚銅鑼灣 千警封街拘74人 網民發起示威 「月夕行動」未見

多人叫「光時」口號 警舉紫旗

有網上群組發起昨午2時半由銅鑼灣遊行到灣仔，及在9區商場遊行。在銅鑼灣東角道、記利佐治街和百德新街一帶，昨午起有大批市民聚集，現場亦有大批防暴警察；據了解，警方部署近千警力在銅鑼灣一帶，防暴警察中午過後多次舉起「藍旗」，稱在場者涉非法集結。

但東角道一帶的人未有減少，部分人叫口號，包括「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「釋放義士」和「我要真普選」等。警方多次舉紫旗，警告在場者或違反港區國安法，要求他們立即離開。警方在facebook稱，部分人在記利佐治街叫「光復香港，時代革命」口號，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家等行為，或觸犯國安法。

DONKI外50人被截查拘捕

至下午約2時半，防暴警察開始拉封鎖線，先在記利佐治街（近舊大丸百貨）外拉起橙色封鎖線，將記利佐治街「切斷」；之後大批警員在百德新街名店坊外一字排開，封鎖整條行人路，將行人推向恒隆中心方向，又在百德新街近恒隆中心位置拉起封鎖線，大批市民及記者被包圍在封鎖區內，警方逐一檢查在場者證件。

整個下午防暴警察多次在東角道、記利佐治街及百德新街一帶拉起封鎖線，封鎖範圍一度擴大至京士頓街，警員阻止記者拍攝，並一度不准市民進入附近店舖「DON DON DONKI」，及截停店舖外約50名市民搜查，他們被雙手反綁拘捕，以旅遊巴帶走，當中包括區議員李予信及梁晃維。

拘捕行動持續到夜晚，警方不時在東角道一帶截查市民，又一度進入「銅鑼灣地帶」大堂帶走市民截查，並拘捕多人。

此外，防暴警察下午起亦在軒尼詩道崇光百貨外，以及鵝頸橋底灣仔消防局旁等多處拉起封鎖線，截查市民。

各區最少拘86人

4區議員涉銅鑼灣未批准集結

警方在facebook稱，截至昨晚10時，全港最少有86人被捕，其中74人涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准集結，包括4名區議員；其餘分別涉管有攻擊性武器、未能出示有效身分證明文件、管有偽造身分證、在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等，另有20人涉違限聚令遭票控。

警：兩男汽油彈雜物擲龍翔道

警方並稱，昨午3時許有市民目擊兩名男子在黃大仙天馬苑附近，向龍翔道投擲汽油彈及雜物，警方到場發現涉事路段遺下被火熏黑的痕迹、圍欄及「雪糕筒」，列為縱火案。

明報記者

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