港鐵縱火案拍火救人 市民獲金英勇勳章

政府在嘉許語中讚揚鄭澤然英勇，事發當日，一名乘客在擠迫的港鐵車廂內將天拿水倒在自己和其他乘客身上，並用打火機點火，鄭和多人着火，鄭身體受傷亦努力拯救一名女士。他燒傷留院近3個月。

鄭澤然說現時仍行得不太好，後遺症很多，至今未能工作，形容事發後「好多不同困擾」。他說在網上搜尋過以往獲此榮譽的人，是「消防員入火海救人那類」，不覺得自己「有什麼咁犀利」。

同日在車廂中協助救火救人的市民鄧廣坤則獲授銀英勇勳章。他當時被燒傷，留院多天。

執勤撞船殉職 3關員同獲金英勇

政府追授金英勇勳章予3名殉職關員吳詠敏、黎志恒和黃焯梆，表揚他們英勇無畏、竭誠奉公、克盡厥職的高尚情操。嘉許語提到，事發當晚吳詠敏帶領4名關員以淺水巡邏艇執行反走私巡邏任務，在沙洲水域被一艘沒有航行燈的船碰撞後瞬間翻沉；當晚海面狀况極為惡劣，吳和另外兩人被困巡邏艇，獲救時已昏迷，送院不治。

在同一行動中生還的關員劉達銘和朱奇峰獲授「銀英勇勳章」。嘉許語稱兩人在撞船後仍保持冷靜，前者保住電話讓朱打出求救電話，二人反應迅速，使自己和同袍獲救。