梁君彥陳智思等4人獲大紫荊 260多抗疫者獲嘉獎

陳智思：此刻受勳意義深遠

陳智思回覆本報稱，在當下特別的時刻獲頒大紫荊勳章，對他意義深遠、萬分感恩，形容榮譽不只是屬於他，更屬20年來在不同界別與他並肩努力的人；並說香港現在面對疫情、很多挑戰，他相信只要每個人堅守崗位，心存希望，必定能重新出發。

陳東現年87歲，是第三屆深水埗區議會主席。他接受訪問時稱對獲大紫荊抱平常心，「話不歡喜就假」，他說自己由1975年起參與深水埗工作，與全國僑聯副主席盧文端等人在1993年一起創立「全港各區工商聯」，在2012年卸任區議會主席後仍「無停過深水埗工作」，也是廣州荔灣政協常委，自言「從不言退」。

政府在嘉許語中形容，梁君彥以嚴謹及持守原則的方式主持立法會會議，指他尊重立法會議員表達意見的權利。本報聯絡梁君彥回應，至截稿前未獲回覆。

財經事務及庫務局前局長劉怡翔獲金紫荊星章，與劉同在4月離任的另外3名局長中，只有民政事務局前局長劉江華未曾獲授此榮譽。

名單未見民主派 工聯多人上榜

民主黨：勳章貶值 政治酬庸

在授勳名單上的政黨中人未見有民主派，工聯會和民建聯均有至少15名成員上榜，經民聯、自由黨、新民黨各有數人。獲銅紫荊星章的工聯會理事長黃國稱，該會在疫情下繼續支援勞工、設口罩工場等，「在這段時間真心實意為香港服務，而並非攬炒、破壞」。

民主黨主席胡志偉稱，現時政府的勳章貶值，是政治酬庸。他並說，政府在嘉許語中對梁君彥主持會議的描述不準確，批評梁做裁決「個人情緒主導、濫權」，限制議員發言時間。

多名對抗疫有貢獻人士獲頒榮譽勳章，名單上未見常常主持疫情記者會的衛生防護中心傳染病處主任張竹君，行政署回覆稱不評論個別個案。醫管局前行政總裁梁栢賢獲銀紫荊星章，他向本報表示多謝政府對他過往工作的認同，即使已退休仍感受到醫護抗疫的困難及壓力，希望勉勵他們繼續緊守崗位，為市民服務。